أعلنت وزارة الدفاع الروسية، اليوم الأربعاء، أن وسائط الدفاع الجوي التابعة لها، اعترضت ودمرت 85 طائرة مسيرة أوكرانية خلال الليل فوق أراضي عدة مقاطعات.

وأفادت الوزارة -في بيان اليوم الأربعاء وفقا لوكالة الأنباء الروسية "سبوتنيك"- بأنه خلال الليلة الماضية، الدفاعات الجوية أسقطت "42 طائرة مسيرة فوق إقليم كراسنودار، و13 طائرة مسيرة فوق البحر الأسود، وست طائرات مسيرة فوق بحر آزوف، وخمس طائرات مسيرة فوق منطقتي بريانسك، وجمهورية القرم، وأربع طائرات مسيرة فوق جمهورية أديغيا، وثلاث طائرات مسيرة فوق منطقة لينينغراد، وطائرتين مسيرتين فوق منطقتي فورونيج وأستراخان، وطائرة مسيرة واحدة فوق كل من كالوغا وسمولينسك وإقليم ستافروبول".

و في السياق أعلنت وزارة الدفاع الروسية، اليوم الأربعاء، أن وحدات من مجموعة قوات "الغرب" التابعة لها، حررت بلدة ألكساندروفكا في جمهورية دونيتسك الشعبية، بعد عمليات استباقية مكثفة.

وأفادت الوزارة في بيان اليوم ، بأن خسائر القوات الأوكرانية ، في منطقة مسؤولية قوات الغرب، ما يصل إلى 180 جندياً، ومركبتين قتاليتين مدرعتين من طراز "هامفي" أمريكتي الصنع، و25 سيارة، ومدفعي ميدان، ومستودع ذخيرة، مضيفة أن وحدات من مجموعة قوات الشمال عززت مواقعها على طول الجبهة الأمامية، وتمكنت من دحر أفراد وتدمير معدات تابعة للقوات المسلحة الأوكرانية، ولواء دفاع إقليمي بالقرب من بلدات نوفايا سيتش، وميروبيليا، ولوزكي، ومارينو، وكوندراتوفكا في مقاطعة سومي".

وفي مقاطعة خاركيف، تم دحر وحدات من لواءين ميكانيكيين، ولواء مشاة آلي تابع للقوات المسلحة الأوكرانية، ولواء دفاع إقليمي، ولواء من الحرس الوطني بالقرب من بلدات إزبيتسكوي، وبيتروفسكوي، وكولوديزني، وفيسيلوي في مقاطعة خاركوف".