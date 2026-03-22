الدفاع الروسية: تحرير بلدة بوتابوفكا التابعة لمقاطعة سومي وتدمير 25 طائرة مسيرة أوكرانية

أعلنت وزارة الدفاع الروسية، اليوم الأحد، أن قوات "الشمال" التابعة لها، تمكنت بعد عمليات هجومية مكثفة، من تحرير بلدة بوتابوفكا التابعة لمقاطعة سومي .

وأضافت وزارة الدفاع الروسية، في بيان لها وفقا لوكالة الأنباء الروسية "سبوتنيك"،أن القوات المسلحة الأوكرانية تكبدت خسائر بلغت نحو 200 جندي، وثلاث مركبات قتالية مدرعة، وتسع سيارات، ومدفع، كما تم تدمير مستودع ذخيرة، ومستودع وقود، وثلاثة مستودعات إمداد، في منطقة نفوذ قوات الشمال".

كما أضافت الوزارة في بيانها، أن وحدات من مجموعة قوات الجنوب سيطرت على مواقع هامة، ودحرت تشكيلات عسكرية أوكرانية، بالقرب من بلدات دروجكوفكا، وكونستانتينوفكا، وكراماتورسك، ونيكولايفكا، وبيسكونوفكا، وراي-ألكساندريفكا في جمهورية دونيتسك الشعبية ،وبلغت خسائر القوات الأوكرانية أكثر من 120 جنديًا، وناقلة جند مدرعة من طراز "M113" أمريكية الصنع، وسيارة سترايكر مدرعة، وأربع مركبات قتالية مدرعة، و18 سيارة، وثلاثة مدافع ميدان، كما دُمر مستودع ذخيرة وأربعة مستودعات إمداد".

و في السياق أفادت وزارة الدفاع الروسية، اليوم الأحد، بأن وسائط الدفاع الجوي التابعة لها، اعترضت ودمرت 25 طائرة مسيرة أوكرانية، خلال الليلة الماضية، فوق أراضي مقاطعات روسية عدة.

و أشارت الوزارة في بيان ، أنه خلال الليلة الماضية، اعترضت أنظمة الدفاع الجوي ودمرت 25 طائرة مسيرة أوكرانية ، فوق مقاطعات موسكو وفلاديمير وبيلغورود وكورسك، وتولا وريازان وروستوف وفورونيج وبريانسك، وفوق البحر الأسود".