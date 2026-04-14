القبض على صاحب مكتب مقاولات تعدى على شخص بالضرب

كشفت الأجهزة الأمنية ملابسات مقطع فيديو تم تداوله بمواقع التواصل الإجتماعى تضمن تضرر أحد الأشخاص "مصاب بجرح قطعى بالرأس" من آخر لقيامه بالتعدى عليه بالضرب وإحداث إصابته بالقاهرة.

بالفحص أمكن تحديد الشخص الظاهر بمقطع الفيديو (مقيم بدائرة قسم شرطة البساتين) ،وبسؤاله وأقر بحدوث مشادة كلامية بينه وبين (صاحب مكتب مقاولات) لخلافات مالية بينهما قام على إثرها الأخير بالتعدى عليه بالضرب بإستخدام كرسى وإحداث إصابته بجرح قطعى بالرأس.

أمكن ضبط المشكو فى حقه (مقيم بدائرة القسم) ، وبمواجهته أقر بإرتكابه الواقعه على النحو المشار إليه.

تم إتخاذ الإجراءات القانونية.. وتولت النيابة العامة التحقيق.





