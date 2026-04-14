بالتعاون مع خبير عالمي.. نجاح جراحة دقيقة بالوجه والفكين بمستشفى المحلة العام

نجح الفريق الطبي بقسم الأسنان بمستشفى المحلة العام، في إجراء جراحة دقيقة ومعقدة لرجل يبلغ من العمر 70 عامًا، وذلك إثر تعرضه لحادث أسفر عن كسر بعظام الوجنة الأمامية بالجانب الأيمن.

وقد تم التدخل الجراحي لإصلاح كسور الوجه والفكين، وتركيب شرائح ومسامير طبية مع تثبيت للفكين، بما يضمن استعادة الوظائف الطبيعية للفك والوجه.

ويأتي ذلك في إطار تنفيذ توجيهات الدكتور خالد عبد الغفار وزير الصحة والسكان، واللواء الدكتور علاء عبد المعطي محافظ الغربية، لدعم وتطوير الخدمات الطبية والارتقاء بمستوى الرعاية الصحية المقدمة للمواطنين.

انجاز طبي



وأوضح الدكتور أسامة أحمد بلبل وكيل وزارة الصحة بالغربية، أن هذا التدخل الجراحي يُعد حدثًا طبيًا متميزًا يُسجل لأول مرة داخل مستشفيات المحافظة، حيث أُجريت الجراحة بقسم الأسنان بمستشفى المحلة العام بالتعاون مع الأستاذ الدكتور رضا الجزار، الجراح العالمي وأستاذ جراحة الوجه والفكين بجامعة مانيتوبا بكندا، وذلك في إطار التعاون المشترك مع مديرية الشؤون الصحية بالغربية لتطوير مهارات الأطباء ورفع كفاءة مدربي زمالة جراحة الوجه والفكين بالمحافظة.

إنقاذ حياة الحالة المرضية

كما قدم بلبل، الشكر والتقدير لكل من أسهم في خروج هذا الحدث الطبي بصورة مشرفة تعكس مستوى التطور الذي يشهده قطاع طب الأسنان بالمحافظة.

نجاح الفريق الطبي

من جانبه، قال الدكتور حمادة الشافعي مدير عام طب الأسنان بالمديرية إن هذا النجاح يأتي في إطار حرص مديرية الشؤون الصحية على تطوير خدمات طب الأسنان والارتقاء بمستوى الأداء الطبي داخل مستشفيات المحافظة ، بجهود الفريق الطبي بمستشفي المحلة العام بقيادة الدكتور محمد عبد السميع والدكتورة غادة إبراهيم، رئيس قسم الأسنان بمستشفى المحلة العام، باتخاذ الإجراءات اللازمة لإنجاح هذا التدخل الجراحي، بمعاونة الدكتور أنس عبد الرحمن والدكتور يسري محمد عثمان مقدما لهم كل الشكر والتقدير والاحترام.