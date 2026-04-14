وزير الخارجية السوداني يتفقد سير إمتحانات أبناء الجالية بالقاهرة

تفقد السفير محي الدين سالم أحمد، وزير الخارجية والتعاون الدولي بدولة السودان الشقيق، سير امتحانات الشهادة السودانية بجمهورية مصر العربية خلال زيارته للقاهرة، وذلك بحضور السفير كمال بشير نائب رئيس البعثة، والبخاري حبيب الله القنصل الوزير المفوض.

واطمأن الوزير - بحسب بيان للسفارة السودانية بالقاهرة - على أوضاع الطلاب الجالسين لامتحانات الشهادة السودانية، معبراً عن تقديره وامتنانه لجمهورية مصر العربية قيادةً وحكومةً وشعباً على استضافة الطلاب السودانيين، وتوفير الظروف الملائمة التي تتيح لهم أداء امتحاناتهم وضمان استمرارهم في مسيرتهم التعليمية رغم الظروف الاستثنائية التي تمر بها البلاد.

كما تقدم وزير الخارجية بالتهنئة للمواطنين السودانيين الأقباط بمناسبة عيد القيامة المجيد، متمنيا أن تعود هذه المناسبة والسودان ينعم بالأمن والاستقرار والسلام.

واختتم بتجديد تمنياته بالتوفيق والسداد لجميع الطلاب والطالبات في امتحاناتهم.