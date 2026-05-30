الناخبون في مالطا يدلون بأصواتهم في الانتخابات البرلمانية المبكرة

توجه الناخبون في مالطا اليوم، السبت، إلى مراكز الاقتراع للإدلاء بأصواتهم في انتخابات برلمانية مبكرة قد تؤدي إلى فوز حكومة عمالية بولاية رابعة على التوالي.

وذكرت قناة “فرانس 24” الإخبارية أن أحدث استطلاعات الرأي تشير إلى تقدم حزب "العمال" بقيادة رئيس الوزراء روبرت أبيلا بفارق كبير على منافسه الأبرز "الحزب الوطني" المعارض بقيادة أليكس بورج، وذلك بعد أن أظهرت الاستطلاعات تقدم العمال بنسبة 49% في مقابل 38% للحزب الوطني.

ويحق لأكثر من 341 ألف شخص التصويت في انتخابات اليوم التي تشهدها أصغر دولة بالاتحاد الأوروبي والتي يصل عدد سكانها إلى حوالي 550 ألف نسمة يعيشون على مساحة 316 كيلومترا مربعا.

ومن المتوقع أن تظهر النتائج الأولية للانتخابات بحلول بعد ظهر يوم غد، الأحد.

وكان من المفترض أن يتم إجراء هذه الانتخابات العام المقبل إلا أن أبيلا دعا إلى تبكير موعدها خلال خطاب متلفز الشهر الماضي معللا ذلك بالتحديات الاقتصادية والسياسية التي يفرضها الوضع الدولي المتقلب.