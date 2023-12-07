حزب الله يقصف موقع المالكية الإسرائيلي بقذائف المدفعية



أعلن حزب الله اللبناني استهدافه لموقع المالكية بقذائف المدفعية حيث حقق إصابات مباشرة فيه .

وكانت غارة إسرائيلية استهدفت منزلًا في أطراف بلدة مجدل زون الجنوبية منذ قليل وسيارات الإسعاف توجهت إلى المكان حيث أسفرت الغارة عن وقوع شهيد وعدد من الجرحى

واستهدفت قوات الاحتلال الاسرائيلي أطراف بلدات ‎الضهيرة ويارين والجبين وطيرحرفا وكونين وعيتا الشعب ورميش ويارون ومارون الراس وكفركلا جنوب لبنان بحسب ماذكرت قناة المنار .

فيما أصدرت وزارة الخارجية والمغتربين اللبنانية، بيانا ادانت في الجرائم التي يقوم بها المستعمرون في الضفة الغربية، وتزايدها بشكل مقلق في الأسابيع الأخيرة من دون أي رادع أو محاسبة من سلطات الاحتلال الاسرائيلي والمجتمع الدولي، ما أدى الى استشهاد عديد الفلسطينيين.

واستنكرت الخارجية اللبنانية في بيانها اليوم الخميس، قرار قوات الاحتلال الإسرائيلي إقامة مستعمرة جديدة على أراض في القدس الشرقية المحتلة، وتوسيع المستعمرات، والاستيلاء على الاراضي الفلسطينية بالقوة، وهدم منازل الفلسطينيين وتهجير ساكنيها.

ونددت الخارجية اللبنانية الي ان مثل تلك الخطوات التي تهدف الى التهجير القسري للسكان، وما تمثله هذه اللأعمال الاستفزازية من خروقات فاضحة وانتهاكات للقانون الدولي وقرارات الشرعية الدولية، لا سيما قرار مجلس الأمن رقم 2334 الصادر عام 2016، والذي يعتبر الاستعمار غير شرعي في جميع الأراضي الفلسطينية المحتلة.

ووجهت الوزارة اللبنانية نداء هاما الي المجتمع الدولي بضرورة ضرورة التحرك السريع لوقف الإجراءات الإسرائيلية الأحادية غير القانونية الهادفة الى تقويض كل الفرص والمبادرات التي تسعى الى تحقيق السلام العادل والشامل في منطقتنا، وإلزام إسرائيل باحترام الشرعية الدولية.

واتمت الوزارة اللبنانية بيانها قائلة : هذه الجرائم تتزامن مع العدوان الإسرائيلي على قطاع غزة الذي يدمر بصورة ممنهجة ويحصد الآف القتلى والجرحى من المدنيين العزل لا سيما الأطفال والنساء وكبار السن.