الصناعات الغذائية تحقق 1.07 مليار دولار صادرات في أول شهرين من 2026

أعلن محمود بزان، رئيس المجلس التصديري للصناعات الغذائية، أن القطاع واصل أداءه الإيجابي خلال أول شهرين من عام 2026، مسجلًا صادرات بقيمة 1.073 مليار دولار مقارنة بنحو 1.063 مليار دولار خلال نفس الفترة من عام 2025، محققًا نموًا بنسبة 1%، في ظل استمرار التحديات الإقليمية والدولية المرتبطة بسلاسل الإمداد والتوترات الجيوسياسية.



وأوضح أن هذا الأداء يعكس مرونة الصناعات الغذائية المصرية وقدرتها على التكيف مع المتغيرات العالمية، إلى جانب استمرار تعزيز تنافسية المنتج الغذائي المصري وزيادة قدرته على النفاذ إلى الأسواق الدولية.

وأشار إلى أن الصادرات شهدت نموًا ملحوظًا في عدد من الأسواق الرئيسية، حيث سجلت الصادرات إلى الاتحاد الأوروبي نموًا بنسبة 15% لتصل إلى نحو 207 ملايين دولار، بينما حققت الصادرات إلى الولايات المتحدة الأمريكية نموًا قويًا بنسبة 22% لتسجل نحو 72 مليون دولار خلال الفترة من يناير إلى فبراير 2026.

وأضاف أن الدول العربية استحوذت على المركز الأول كأكبر الأسواق المستوردة للصناعات الغذائية المصرية بقيمة بلغت نحو 538 مليون دولار تمثل حوالي 50% من إجمالي الصادرات، رغم تسجيلها تراجعًا بنسبة 7% مقارنة بنفس الفترة من العام الماضي.

وجاءت دول الاتحاد الأوروبي في المرتبة الثانية بنسبة 19% من إجمالي الصادرات، تلتها الأسواق الإفريقية غير العربية بنسبة 7%، ثم الولايات المتحدة الأمريكية بنسبة 7%، بينما استحوذت باقي دول العالم على نحو 17% من إجمالي الصادرات محققة نموًا بنسبة 6%.

وفيما يتعلق بالأداء الشهري، أوضح أن شهر يناير سجل صادرات بقيمة 529 مليون دولار مقابل 531 مليون دولار في يناير 2025 بانخفاض طفيف 0.4%، بينما ارتفعت صادرات فبراير إلى 544 مليون دولار مقابل 532 مليون دولار في فبراير 2025 بنمو 2.3%.

وعلى مستوى الأسواق الرئيسية، واصلت المملكة العربية السعودية تصدر قائمة الدول المستوردة بقيمة 103 ملايين دولار بنمو 12%، تلتها الولايات المتحدة الأمريكية، ثم السودان بقيمة 53 مليون دولار رغم تراجعها 22%، والأردن بصادرات 49 مليون دولار بنمو 5%، وفلسطين بنمو قوي بلغ 51%.

كما شهدت عدد من الأسواق الأوروبية أداءً متباينًا، حيث سجلت هولندا وألمانيا نموًا، مقابل تراجع في إيطاليا وإسبانيا وفرنسا، في حين حققت أسواق مثل كينيا والمملكة المتحدة معدلات نمو قوية بلغت 40% و82% على التوالي.

وعلى مستوى هيكل السلع، تصدرت مركزات المشروبات الغازية قائمة الصادرات بقيمة 104 ملايين دولار بنمو 10%، تلتها الفراولة المجمدة بقيمة 99 مليون دولار، ثم الشيكولاتة ومنتجات الكاكاو التي حققت نموًا قياسيًا بنسبة 83% لتصل إلى 76 مليون دولار.

في المقابل، سجلت بعض السلع تراجعًا مثل الدقيق والسكر والخضروات المجمدة، بينما حققت سلع أخرى نموًا ملحوظًا أبرزها زيت الزيتون واللبان والشحوم والدهون، في مؤشر على استمرار تحسن أداء السلع ذات القيمة المضافة المرتفعة.

وأكد رئيس المجلس أن إجمالي صادرات أهم 20 دولة مستوردة بلغ نحو 768 مليون دولار بما يمثل 72% من إجمالي صادرات القطاع، ما يعكس استمرار تركّز الصادرات في أسواق رئيسية إلى جانب التوسع في أسواق واعدة.

واختتم بالتأكيد على أن القطاع يواصل تعزيز موقعه كأحد أهم القطاعات الداعمة للاقتصاد الوطني، مع وجود فرص قوية لمزيد من النمو خلال الفترة المقبلة مدفوعًا بتحسن التنافسية وتنوع الأسواق.