سلامة الغذاء: 735 مأمورية رقابية خلال شم النسيم وضبط 13.9ألف وحدة أغذية

كثّفت الهيئة القومية لسلامة الغذاء حملاتها الرقابية على مستوى جميع محافظات الجمهورية خلال الفترة التي سبقت أعياد الربيع وشم النسيم، وذلك في إطار خطة استباقية تستهدف ضمان سلامة الغذاء، وتشديد الرقابة على تداول الأغذية، وحماية صحة المواطنين، مع تزايد الإقبال على المنتجات الغذائية الموسمية، وعلى رأسها الأسماك المملحة والمدخنة.

وأوضحت الهيئة أنها نظمت حملات رقابية مكثفة بجميع المحافظات بهدف ضبط منظومة تداول الغذاء، والتأكد من التزام المنشآت الغذائية بالاشتراطات الصحية ومعايير سلامة الغذاء المعتمدة، حيث تم تنفيذ 735 مأمورية رقابية شملت المرور على مختلف المنشآت الغذائية المتعاملة مع هذه المنتجات، للتحقق من الالتزام بالضوابط الفنية والصحية.

وأسفرت الجهود الرقابية خلال الأيام الماضية عن تحرير 22 محضر مخالفة، في إطار إحكام الرقابة على الأسواق والتصدي لأي مخالفات تتعلق بسلامة الغذاء.

كما أسفرت الحملات عن منع تداول والتحفظ على نحو 13,923 وحدة من الأسماك المملحة والمدخنة غير المطابقة للاشتراطات الصحية والفنية، إلى جانب إعدام 932 كيلوجرامًا من الأغذية غير الصالحة للاستهلاك الآدمي داخل المنشآت، وذلك بمعرفة المنشآت وتحت إشراف الهيئة.

وأكدت الهيئة أن هذه الجهود تأتي في إطار نهج رقابي استباقي يعتمد على تكثيف الحملات خلال المواسم والمناسبات، بما يضمن سلامة المنتجات المتداولة في الأسواق ويعزز منظومة حماية الصحة العامة.

كما شددت الهيئة على أن المستهلك الواعي يُعد شريكًا رئيسيًا في منظومة الرقابة، وداعمًا فعالًا لجهود تعزيز سلامة الغذاء، من خلال اختيار المنتجات الآمنة والإبلاغ عن أي ممارسات غير سليمة، مع التأكيد على أهمية شراء الأغذية من مصادر موثوقة ومنافذ بيع معتمدة، والابتعاد عن المنتجات مجهولة المصدر أو غير المستوفية للبيانات أو الصادرة من منشآت غير خاضعة للرقابة.

ودعت الهيئة القومية لسلامة الغذاء المواطنين إلى الالتزام بالاشتراطات الصحية عند شراء وتداول الأغذية، والتأكد من جودة وسلامة المنتجات قبل استهلاكها، وسرعة الإبلاغ عن أي مخالفات عبر القنوات الرسمية، بما يسهم في تعزيز منظومة سلامة الغذاء وصون الصحة العامة.