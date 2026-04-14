أخر تحديث.. سعر الدولار مقابل الجنيه اليوم الثلاثاء

يبحث المواطنون عن سعر الدولار الأمريكي مقابل الجنيه فى البنوك ويرصد موقع صدى البلد سعر الدولار اليوم الثلاثاء 14 أبريل وفقاً لآخر تحديث..

سعر الدولار في البنوك اليوم

سجل سعر الدولار في البنك المركزي اليوم نحو :

53.07 جنيه للشراء

53.21 جنيه للبيع

وصل سعر الدولار الأمريكي أمام الجنيه المصري في بنك كريدي أجريكول لنحو:

53.05جنيه للشراء

53.15 جنيه للبيع

وبلغ سعر الدولار الأمريكي أمام الجنيه المصري في بنك التجاري الدولي CIB نحو:

53.04جنيه للشراء

53.14 جنيه للبيع

وسجل سعر الدولار الأمريكي أمام الجنيه المصري في بنك تنمية الصادرات نحو:

53 جنيه للشراء

53.10 جنيه للبيع

سعر بيع الدولار اليوم في مصر

ووصل سعر الدولار الأمريكي في بنك الإمارات دبي نحو:

52.99 جنيه للشراء

53.09جنيه للبيع

وبلغ سعر الدولار الأمريكي أمام الجنيه المصري في بنك قناة السويس نحو :

53.09 جنيه للشراء

53.19 جنيه للبيع

وسجل سعر الدولار الأمريكي أمام الجنيه المصري في بنك العقاري المصري العربي نحو:

53.08 جنيه للشراء

53.14 جنيه للبيع

وصل سعر الدولار الأمريكي أمام الجنيه المصري في بنك فيصل الإسلامي لنحو:

53.07 جنيه للشراء

53.17 جنيه للبيع

وسجل سعر الدولار الأمريكي أمام الجنيه المصري في بنك أتش إس بي سي HSBC نحو :

53.10 جنيه للشراء

53.20 جنيه للبيع

وبلغ سعر الدولار الأمريكي أمام الجنيه المصري في بنك الأهلي المصري عند:

53.09 جنيه للشراء

53.19 جنيه للبيع

ودوصل سعر الدولار الأمريكي أمام الجنيه المصري في بنك المصرف العربي نحو:

53.09 جنيه للشراء

53.19 جنيه للبيع

المصري في بنك الشركة المصرفية نحو :

53.10 جنيه للشراء

53.20 جنيه للبيع

في بنك نكست نحو :

53.10 جنيه للشراء

53.20 جنيه للبيع