النفط يكسر حاجز الـ150 دولارا.. أزمة هرمز ترفع الخام لمستويات قياسية

أظهرت بيانات مجموعة بورصات لندن وتجار اليوم الاثنين أن سعر شحنات النفط الخام ​في المعاملات الفورية إلى أوروبا بلغ مستوى ‌قياسيا يقارب 150 دولارا للبرميل.

كما سجلت الشحنات المتجهة إلى أفريقيا مستويات قياسية جديدة، في وقت أثارت فيه ​خطة الولايات المتحدة لفرض سيطرتها على مضيق ​هرمز مخاوف من انقطاع مطول للإمدادات، وفقا لـ رويترز.

وقفزت العقود الآجلة ⁠لخام برنت تسليم يونيو ستة بالمئة ​إلى أكثر من 100 دولار للبرميل، وذلك مع استعداد ​البحرية الأمريكية لفرض سيطرتها على مضيق هرمز أمام السفن المنطلقة من إيران والمتجهة إليها، بعد فشل واشنطن وطهران في ​التوصل إلى اتفاق ينهي الحرب.

ورغم ذلك، لا ​يزال هذا المستوى أقل بكثير من أعلى مستوى تاريخي لخام ‌برنت، ⁠والذي بلغ 147 دولارا للبرميل عام 2008.