الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
أخبار البلد

جدول امتحانات الثانوية العامة 2026 الرسمي .. ترقبوه خلال ساعات

وزير التربية والتعليم والتعليم الفني
وزير التربية والتعليم والتعليم الفني
ياسمين بدوي

جدول امتحانات ثانوية عامة 2026 دور أول ، ينتظر جميع طلاب “تالتة ثانوي” إعلانه بفارغ الصبر .

جدول امتحانات ثانوية عامة 2026 دور أول .. يستعد وزير التربية والتعليم والتعليم الفني محمد عبد اللطيف لإعتماده رسميا خلال ساعات ، تمهيداً لإعلانه بشكل رسمي لطلاب 3 ثانوي

جدول امتحانات ثانوية عامة 2026 نزل؟

وقد تلقى موقع صدى البلد تساؤلا موحدا من معظم طلاب تالتة ثانوي ، حيث يتساءل الجميع الآن جدول امتحانات ثانوية عامة 2026 نزل؟ ، ورداً على هذا السؤال 

حيث تنهي حاليا وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني ، إجراءات إعداد جدول امتحانات الثانوية العامة 2026 استعدادا لإعتماده رسميا من وزير التربية والتعليم والتعليم الفني محمد عبد اللطيف .

جدول امتحانات الثانوية العامة 2026 وزارة التربية والتعليم

جدول امتحانات الثانوية العامة 2026 وزارة التربية والتعليم ، من المقرر أن يتم إعلانه في بيان رسمي صادر عن وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني خلال ساعات

جدول امتحانات الثانوية العامة 2026 الرسمي

وناشدت وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني ، طلاب الصف الثالث الثانوي 2026 ، بضرورة ترقب وانتظار إعلان جدول امتحانات الثانوية العامة 2026 الرسمي على الصفحة الرسمية  لوزارة التربية والتعليم على فيس بوك ، مشددة على عدم الانسياق وراء النسخ المزيفة التي يتم تداولها بشكل غير رسمي قبل اعتماد جدول امتحانات الثانوية العامة 2026 الرسمي

جدول امتحانات الثانوية العامة 2026 الدور الأول .. متى تبدأ الامتحانات ؟

وقررت وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني ، بدء جدول امتحانات الثانوية العامة 2026  اعتباراً من السبت 20 يونيو 2026

كما قررت وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني ، أن يكون موعد بداية جدول امتحانات الثانوية العامة 2026 الدور الثاني اعتباراً من يوم السبت الموافق 22 أغسطس 2026 

جدول امتحانات الثانوية العامة 2026 علمي علوم

ومن المقرر أن يشمل جدول امتحانات الثانوية العامة 2026 علمي علوم ، مواعيد امتحانات المواد الأساسية الآتية :

  •  اللغة العربية
  •  اللغة الأجنبية الأولى 
  • الأحياء 
  •  الكيمياء 
  •  الفيزياء

كما يشمل جدول امتحانات الثانوية العامة 2026 علمي علوم ، مواعيد امتحانات المواد غير المضافة للمجموع وهي : التربية الدينية - التربية الوطنية - اللغة الأجنبية الثانية (وتكون نسبة النجاح في التربية الدينية من 70%)

جدول امتحانات الثانوية العامة 2026 علمي رياضة

أما عن جدول امتحانات الثانوية العامة 2026 علمي رياضة ، فمن المقرر ان يشمل مواعيد امتحانات المواد الأساسية الآتية :

  • اللغة العربية 
  •  اللغة الأجنبية الأولى  
  •  الرياضيات 
  •  الكيمياء 
  •  الفيزياء

كما يشمل جدول امتحانات الثانوية العامة 2026 علمي رياضة ، مواعيد امتحانات المواد غير المضافة للمجموع وهي : التربية الدينية - التربية الوطنية - اللغة الأجنبية الثانية (وتكون نسبة النجاح في التربية الدينية من 70%)

 جدول امتحانات الثانوية العامة 2026 أدبي

وبالنسبة لـ  جدول امتحانات الثانوية العامة 2026 أدبي ، فمن المقرر أن يشمل مواعيد امتحانات المواد الأساسية الآتية :

  • اللغة العربية 
  •  اللغة الأجنبية الأولى 
  •  التاريخ 
  • الجغرافيا 
  • الإحصاء

كما يشمل جدول امتحانات الثانوية العامة 2026 أدبي ، مواعيد امتحانات المواد غير المضافة للمجموع وهي : التربية الدينية - التربية الوطنية - اللغة الأجنبية الثانية (وتكون نسبة النجاح في التربية الدينية من 70%)

جدول امتحانات ثانوية عامة 2026 جدول امتحانات ثانوية عامة 2026 دور أول ثانوية عامة 2026 جدول امتحانات الثانوية العامة 2026 امتحانات الثانوية العامة

