استخراج شهادة تحركات 2026 .. الشروط والأوراق المطلوبة

يبحث الكثير عن طريقة استخراج شهادة تحركات ، وهي استخراج شهادة تفيد بتحركات الفرد خارج مصر و إلى مصر خلال فترة زﻣﻨﻴﺔ محددة ليتم تقديمها للجهات المعنية، فيتم إصدار الشهادة لمقدم الطلب وفقاً للبيانات المتاحة بالإدارة العامة للجوازات والهجرة والجنسية.

ما هي شهادة التحركات؟

شهادة التحركات هي مستند رسمي يصدر عن مصلحة الجوازات، يوضح جميع تواريخ دخول وخروج المواطن من جمهورية مصر العربية خلال فترة زمنية محددة، ويتم الاعتماد عليها كوثيقة موثقة أمام الجهات الرسمية داخل مصر وخارجها.

من أين يمكن استخراج شهادة التحركات؟

استخراج شهادة تحركات يتطلب تقديم طلب رسمي إلى مصلحة الجوازات، ويشترط توافر أصل وصورة بطاقة الرقم القومي، مع توضيح الفترة الزمنية المطلوب استخراج التحركات عنها.

وقد أصبحت شهادة تحركات من المستندات التي يسهل الحصول عليها نسبيًا، خاصة مع توفير بعض المكاتب خدمة استخراج شهادة تحركات في نفس اليوم مقابل رسوم إضافية.

استخراج شهادة تحركات من الجوازات

يمكن استخراج شهادة التحركات من مصلحة الجوازات بالعباسية أو فروعها، أو إلكترونياً عبر موقع وزارة الداخلية المصرية، وتتطلب صورة الرقم القومي، صورة جواز السفر، وطلب موجه للجهة الطالبة (سفارة، محكمة، إلخ).

تستغرق المعاملة عادة من 3 إلى 7 أيام عمل، ويتم استلامها من المقر الرئيسي لمصلحة الجوازات بالعباسية.



طريقة استخراج شهادة التحركات إلكترونيا

يمكن التقدم بطلب استخراج شهادة التحركات عبر الموقع الرسمي باتباع الخطوات التالية:

1. تسجيل الدخول باستخدام البريد الإلكتروني وكلمة المرور.

2. الضغط على دليل الخدمات من الشريط العلوي للصفحة.

3. اختيار خدمة شهادة التحركات .

4. إدخال البيانات المطلوبة، وتشمل: الاسم، الرقم القومي، المهنة، تاريخ الميلاد، العنوان، المحافظة، المنطقة السكنية، الجهة المقدم إليها الطلب ونوعها.

5. تحديد الفترة الزمنية المطلوب إصدار الشهادة عنها بدقة.

6. اختيار وسيلة الدفع الإلكتروني المعتمدة لإتمام الطلب.

من الجهة المسؤولة عن اصدار شهادة التحركات ؟

الجهة المسؤولة عن إصدار شهادة التحركات في مصر هي مصلحة الجوازات والهجرة والجنسية التابعة لوزارة الداخلية المصرية، وتحديدًا من خلال الإدارة العامة للجوازات والهجرة والجنسية.

ويمكن أيضًا استخراج شهادة التحركات من خلال فروع الإدارة العامة للجوازات في بعض المحافظات الكبرى، مثل مصلحة الجوازات في الإسكندرية أو الجيزة، بشرط أن تكون الجهة مصرح لها بإصدار هذه الشهادة.

شهادة التحركات تصدر بناءً على طلب المواطن، ويُشترط لتقديم الطلب أن يكون الشخص بنفسه أو بتوكيل رسمي خاص موثق، ويتم تقديم الطلب يدويًا أو إلكترونيًا في بعض الحالات عبر بوابة وزارة الداخلية.

المستندات المطلوبة لاستخراج شهادة التحركات