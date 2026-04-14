قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
عاجل
رئيسة وزراء إيطاليا تدعم بابا الفاتيكان وتصف هجوم ترامب عليه بـ"غير المقبول"
نادي كولومبوس كرو يكشف عن تطورات جديدة بشأن إصابة وسام أبو علي
حساب دوري أوروبا يوجّه رسالة للفرعون محمد صلاح قبل مواجهة باريس سان جيرمان
«عشت مشاعر الأبوة لحظات».. خالد الصاوي يروي تفاصيل فقدان طفلة تبناها
تزامنا مع زيارة بابا الفاتيكان تفجير انتحاري مزدوج في الجزائر
مفاجأة تحت الماء.. دولفين عملاق يقتحم هدوء البلو هول بدهب ويحوّل الغطس إلى لحظة أسطورية
مباحثات مصرية إريترية لتعزيز الاستثمار والتجارة وفتح أسواق أفريقية جديدة
رئيس الوزراء يبحث مع "روسآتوم" مستجدات مشروع الضبعة النووية وآفاق التعاون المشترك
البنك المركزي: ارتفاع الإيرادات السياحية في مصر 10.2 مليار دولار
استخراج شهادة تحركات 2026 .. الشروط والأوراق المطلوبة
أكثر من مليون توقيع أوروبي لتعليق الشراكة بين الاتحاد الأوروبي وإسرائيل
بيراميدز يطلب طاقم تحكيم أجنبي لإدارة مواجهة الزمالك في الدوري
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
خدمات

استخراج شهادة تحركات 2026 .. الشروط والأوراق المطلوبة

استخراج شهادة تحركات
استخراج شهادة تحركات
رشا عوني

يبحث الكثير عن طريقة استخراج شهادة تحركات، وهي استخراج شهادة تفيد بتحركات الفرد خارج مصر و إلى مصر خلال فترة زﻣﻨﻴﺔ محددة ليتم تقديمها للجهات المعنية، فيتم إصدار الشهادة لمقدم الطلب وفقاً للبيانات المتاحة بالإدارة العامة للجوازات والهجرة والجنسية.

 

ما هي شهادة التحركات؟

شهادة التحركات هي مستند رسمي يصدر عن مصلحة الجوازات، يوضح جميع تواريخ دخول وخروج المواطن من جمهورية مصر العربية خلال فترة زمنية محددة، ويتم الاعتماد عليها كوثيقة موثقة أمام الجهات الرسمية داخل مصر وخارجها.

طريقة استخراج شهادة تحركات إلكترونيًا ومن العباسية والبريد

من أين يمكن استخراج شهادة التحركات؟

 

استخراج شهادة تحركات يتطلب تقديم طلب رسمي إلى مصلحة الجوازات، ويشترط توافر أصل وصورة بطاقة الرقم القومي، مع توضيح الفترة الزمنية المطلوب استخراج التحركات عنها. 

وقد أصبحت شهادة تحركات من المستندات التي يسهل الحصول عليها نسبيًا، خاصة مع توفير بعض المكاتب خدمة استخراج شهادة تحركات في نفس اليوم مقابل رسوم إضافية.

استخراج شهادة تحركات من الجوازات

يمكن استخراج شهادة التحركات من مصلحة الجوازات بالعباسية أو فروعها، أو إلكترونياً عبر موقع وزارة الداخلية المصرية، وتتطلب صورة الرقم القومي، صورة جواز السفر، وطلب موجه للجهة الطالبة (سفارة، محكمة، إلخ).

 تستغرق المعاملة عادة من 3 إلى 7 أيام عمل، ويتم استلامها من المقر الرئيسي لمصلحة الجوازات بالعباسية.

 

خطوات استخراج شهادة تحركات إلكترونيا 2024 عبر موقع وزارة الداخلية
طريقة استخراج شهادة التحركات إلكترونيا

يمكن التقدم بطلب استخراج شهادة التحركات عبر الموقع الرسمي باتباع الخطوات التالية:

1. تسجيل الدخول باستخدام البريد الإلكتروني وكلمة المرور.
2. الضغط على  دليل الخدمات  من الشريط العلوي للصفحة.
3. اختيار خدمة  شهادة التحركات .
4. إدخال البيانات المطلوبة، وتشمل: الاسم، الرقم القومي، المهنة، تاريخ الميلاد، العنوان، المحافظة، المنطقة السكنية، الجهة المقدم إليها الطلب ونوعها.
5. تحديد الفترة الزمنية المطلوب إصدار الشهادة عنها بدقة.
6. اختيار وسيلة الدفع الإلكتروني المعتمدة لإتمام الطلب.

من الجهة المسؤولة عن اصدار شهادة التحركات ؟

الجهة المسؤولة عن إصدار شهادة التحركات في مصر هي مصلحة الجوازات والهجرة والجنسية التابعة لوزارة الداخلية المصرية، وتحديدًا من خلال الإدارة العامة للجوازات والهجرة والجنسية.

ويمكن أيضًا استخراج شهادة التحركات من خلال فروع الإدارة العامة للجوازات في بعض المحافظات الكبرى، مثل مصلحة الجوازات في الإسكندرية أو الجيزة، بشرط أن تكون الجهة مصرح لها بإصدار هذه الشهادة.

شهادة التحركات تصدر بناءً على طلب المواطن، ويُشترط لتقديم الطلب أن يكون الشخص بنفسه أو بتوكيل رسمي خاص موثق، ويتم تقديم الطلب يدويًا أو إلكترونيًا في بعض الحالات عبر بوابة وزارة الداخلية.

المستندات المطلوبة لاستخراج شهادة التحركات

  1. نموذج طلب استخراج شهادة تحركات : يتم الحصول عليه من مقر مصلحة الجوازات، ويُملأ ببيانات الشخص طالب الشهادة.
  2. صورة ضوئية من جواز السفر : يتم تقديم صورة واضحة من جميع صفحات جواز السفر، خاصة الصفحات التي تحتوي على بيانات الشخص والتأشيرات.
  3. صورة من بطاقة الرقم القومي : وتقدم مع الإطلاع على الأصل للتأكد.
  4. إيصال سداد الرسوم المقررة : وتسدد الرسوم بمقر الإدارة، وتختلف حسب سرعة التنفيذ (عادي أو عاجل).
  5. بيان بفترة التحركات المطلوبة : يجب تحديد الفترة الزمنية التي تطلب عنها الشهادة
  6. طلب باسم الجهة التي تطلب الشهادة (إن وجد) : في حال كانت الشهادة مطلوبة لجهة رسمية، مثل المحكمة أو السفارة، فيُفضل إرفاق صورة من الطلب أو القرار الرسمي الصادر من الجهة.
ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

البنزين

زادت عالمياً..أسعار البنزين والسولار اليوم الثلاثاء 14 أبريل 2026

الدواجن

بعد انتهاء الأعياد.. أسعار الدواجن والبانيه تفاجئ الجميع

موعد حجز شقق الإسكان الاجتماعي 2026

موعد حجز شقق الإسكان الإجتماعي2026.. الشروط والأوراق

أسرع طريقة لتنظيف البيت والتخلص من الحشرات

ودّعي الهموش نهائيًا.. أسرع طريقة لتنظيف البيت والتخلص من الحشرات في يوم واحد فقط

لماذا سميت صلاة الفجر

لماذا سميت صلاة الفجر بهذا الاسم؟.. لسببين لا يعرفهما كثيرون

سفينة حاويات

هجوم على سفينة حاويات قرب سواحل عمان

الذهب

أسعار الذهب في مصر اليوم الثلاثاء 14 أبريل 2026.. اعرف عيار 21 وصل كام؟

سيد معوض

ملوش دور.. علاء عبد العال يكشف أسباب رحيل سيد معوض عن الجهاز الفني للمحلة

ترشيحاتنا

الأزهر: النفقة أبناء الأخ المتوفى واجبة على العم بشرط العجز عن الكسب

الأزهر: نفقة أبناء الأخ المتوفى واجبة على العم بشرط العجز عن الكسب

علي جمعة

هل تركتم الكذب حتى أترك النهي عنه؟.. علي جمعة يوضح أهمية التكرار في الدعوة إلى الصدق

د. محمد الجندي

"البحوث الإسلاميَّة" يطلق مبادرة "تحدَّث معنا" لفتح قنوات آمنة للدعم النفسي للجمهور

بالصور

أول تعليق من شركة BYD على الحريق الضخم داخل مصنعها

حريق BYD
حريق BYD
حريق BYD

غزو الذباب في المنازل.. طرق فعّالة وسريعة للتخلص منه نهائيًا بدون مبيدات

غزو الذباب في المنازل.. طرق فعّالة وسريعة للتخلص منه نهائيًا بدون مبيدات!
غزو الذباب في المنازل.. طرق فعّالة وسريعة للتخلص منه نهائيًا بدون مبيدات!
غزو الذباب في المنازل.. طرق فعّالة وسريعة للتخلص منه نهائيًا بدون مبيدات!

إدارة شئون البيئة بالشرقية تنفذ حملات تفتيشية على 49 منشأة وتعدم 1440 كجم أغذية فاسدة

حملة مكبرة
حملة مكبرة
حملة مكبرة

مياه الشرقية تنفذ 350 وصلة و 3350 متر خطوط للأسر الأولى بالرعاية

مياة الشرب بالشرقية
مياة الشرب بالشرقية
مياة الشرب بالشرقية

فيديو

سيد رجب

سيد رجب يساند زوجته في جنازة والدها.. فيديو

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

د. أمل منصور

د. أمل منصور تكتب: أحببتك لأنك كنت نقصًا يشبهني

نجاة عبد الرحمن

نجاة عبد الرحمن تكتب: اليوم العالمي للتوحد.. بين الوعي الشكلي والحق في حياة كريمة

د. عصام محمد عبد القادر

د. عصام محمد عبد القادر يكتب: الزوجة.. منبع العطاء

عبد السلام فاروق

عبد السلام فاروق يكتب: الفراعنة والحداثة

خالد الشناوي

خالد الشناوي يكتب : جولة في شارع الأشراف

المزيد