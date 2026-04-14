الأجهزة الكهربائية: الصاج يدخل في 80% من الإنتاج وقرار الإغراق “صدمة” للصناع

كشف أشرف هلال، رئيس شعبة الأجهزة الكهربائية بغرفة القاهرة التجارية، عن أزمة متفاقمة تضرب قطاع الأجهزة المنزلية في مصر، مؤكدًا أن تحويل رسوم الإغراق على واردات الصاج من إجراء مؤقت إلى نهائي لمدة ثلاث سنوات بنسبة 13% يمثل ضربة موجعة للتصنيع المحلي.

وأوضح هلال، في تصريحات تلفزيونية، أن الصاج يُعد مكونًا أساسيًا في الصناعة، وليس عنصرًا هامشيًا، إذ يدخل في نحو 80% من إنتاج الأجهزة مثل الثلاجات والغسالات والبوتاجازات والسخانات، ما يجعل أي زيادة في تكلفته تنعكس بشكل مباشر على الأسعار النهائية للمستهلك.

وانتقد هلال ما وصفه بـ”المفارقة الغريبة” في السوق، مشيرًا إلى أنه فور صدور قرار الإغراق بهدف حماية المنتج المحلي، قامت مصانع الحديد والصلب برفع أسعار الصاج، وهو ما أفقد الصناعة ميزة التنافسية وزاد من الضغوط على المصنعين.

وأضاف: “كنا نأمل في عام بلا زيادات لتحفيز المبيعات، لكن ارتفاع تكاليف الخامات والقرارات الأخيرة جعل من زيادة الأسعار أمرًا لا مفر منه”، لافتًا إلى أن ذلك يأتي في وقت يعاني فيه السوق من حالة ركود حاد.