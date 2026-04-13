الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

اقتصاد

الأجهزة الكهربائية ترتفع حتى 20% بسبب زيادة تكاليف الإنتاج

الأجهزة الكهربائية
الأجهزة الكهربائية
ولاء عبد الكريم

أكد أشرف هلال، رئيس شعبة الأجهزة الكهربائية بغرفة القاهرة التجارية، أن قطاع الأجهزة الكهربائية شهد خلال الفترة الأخيرة ارتفاعًا في الأسعار يتراوح ما بين 15% و20%، نتيجة مجموعة من العوامل المتداخلة، مشيرًا إلى أن الأمر لا يرتبط فقط بالتوترات الجيوسياسية أو الحرب الإيرانية الأمريكية، بل يأتي في إطار موجة أوسع من الزيادات التي طالت مختلف القطاعات الاقتصادية.

زيادة الأسعار الصاج

وأوضح هلال فى تصريحات خاصة ل " صدى البلد" أن قطاع الأجهزة الكهربائية، شأنه شأن باقي القطاعات الصناعية، يتأثر بشكل مباشر بالقرارات الاقتصادية والتطورات العالمية والحروب والأزمات الاقتصادية، لافتًا إلى أن من أبرز أسباب ارتفاع الأسعار مؤخرًا قرار فرض رسوم إغراق على الصاج لمدة ثلاث سنوات بدلاً من 200 يوم فقط كما كان مقررًا في البداية، وهو ما أدى إلى زيادة التكلفة الإنتاجية بنسب تتراوح بين 5 و7%.
وأكد أن الصاج يُعد أحد المكونات الأساسية في صناعة العديد من الأجهزة الكهربائية مثل الثلاجات والغسالات والسخانات وغيرها من المنتجات، ما يعني أن أي زيادة في سعره تنعكس بشكل مباشر على تكلفة التصنيع ومن ثم السعر النهائي للمستهلك.
 

أسباب متعددة للزيادة 

وأضاف أن من بين العوامل المؤثرة أيضًا الارتفاع الكبير في أسعار النحاس، حيث قفز سعر الكيلو إلى ارتفاعات غير مسبوقة  للخامات، إلى جانب اعتماد الصناعة المحلية بنسبة تتراوح بين 50% و60% على استيراد الخامات من الخارج، وهو ما يجعل القطاع شديد الحساسية لأي تقلبات في الأسواق العالمية.
وأشار هلال إلى أن التوترات الدولية أدت كذلك إلى ارتفاع تكاليف الشحن والنولون البحري وتأمين السفن الناقلة للبضائع، فضلًا عن زيادة أسعار البترول عالميًا، وهو ما انعكس على أسعار المحروقات في السوق المحلي وبالتالي ارتفاع تكاليف النقل البري، الأمر الذي أضاف أعباءً إضافية على تكلفة الإنتاج والتوزيع.
ولفت إلى أن ارتفاع سعر الدولار كان أحد العوامل المؤثرة أيضًا، حيث زاد بنحو 8.5 جنيه تقريبًا، إذ ارتفع من مستوى يقارب 46 جنيهًا إلى نحو 53.5 جنيه، وهو ما أدى إلى زيادة واضحة في تكلفة استيراد الخامات ومستلزمات الإنتاج، وبالتالي انعكس على السعر النهائي للمنتج.
 

توقعات السوق

أكد رئيس شعبة الأجهزة الكهربائية أن استمرار هذه المعطيات سيبقي على حالة الزيادة في الأسعار، مشيرًا إلى صعوبة التنبؤ بما قد يحدث في السوق خلال الفترة القادمة، في ظل حالة عدم اليقين العالمية، موضحًا أن المنتجين والتجار باتوا يعملون وفق متغيرات يومية ويتعاملون مع السوق يومًا بيوم.

