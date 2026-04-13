ندب المعمل الجنائي لفحص نشوب حريق فى معرض أجهزة كهربائية بقليوب

أمرت جهات التحقيق بالقليوبية بندب المعمل الجنائي لفحص نشوب حريق شب فى معرض أجهزة كهربائية بمدينة قليوب دون أى خسائر بشرية لمعرفة أسباب نشوبه وتشكيل لجنة لحصر الخسائر والتلفيات.



وتمكنت قوات الحماية المدنية بمحافظة القليوبية من السيطرة على حريق، داخل معرض للأجهزة الكهربائية بمدينة قليوب، دون تسجيل أي خسائر بشرية أو إصابات وحرر محضر بالواقعة وتولت الجهات المعنية التحقيق.

وكانت قد تلقت الأجهزة الأمنية بمديرية أمن القليوبية إخطارًا يفيد بنشوب حريق داخل أحد معارض الأجهزة الكهربائية، وعلى الفور انتقلت قوات الحماية المدنية مدعومة بعدد من سيارات الإطفاء، إلى جانب فرق من مركز ومدينة قليوب، للسيطرة على النيران.



ونجحت القوات في محاصرة الحريق ومنع امتداده إلى المحال والمباني المجاورة،وفرضت الأجهزة الأمنية كردونًا أمنيًا بمحيط موقع الحادث لتأمين المنطقة وتسهيل أعمال التبريد، كما تم انتداب المعمل الجنائي للوقوف على أسباب اندلاع الحريق وتقدير حجم الخسائر وتم تحرير محضر بالواقعة، وأخطرت النيابة العامة التي باشرت التحقيقات.