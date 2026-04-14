كاد يبكي على الهواء.. خالد الصاوي: رضا ربنا وحب الجمهور أنقذني من نفسي مرات عديدة|فيديو

أكد الفنان خالد الصاوي ، أن من رضا الله عليه ومحبة الجمهور له أنها أنقذته من نفسه، ومن جنونه، ومن بعض الصدامات التي كان يبالغ فيها في بعض الأحيان.



وتأثر الفنان خالد الصاوي ، على الهواء وكاد أن يبكي، وقال إن فضل الله عليه كبير، وإن الله نجّاه في الكثير من المواقف، وإن دعاء والدته وشقيقته مستمر معه، وإنه يدعو لوالدته بالصحة.

وأوضح أنه يتفاجأ بالكثير من الرسائل التي تأتي له من أمام الكعبة، وأن الجميع يدعون له بكل حب.

كما أكدت مي كريم، زوجة الفنان خالد الصاوي، أنها فخورة بزوجها الفنان خالد الصاوي، موضحة أنه كل شيء بالنسبة لها، فهو زوجها وصديقها ووالدها وحبيبها، وكل شيء لها في الحياة.

هذا الرجل من النوع الفاخر



وأضافت زوجة الفنان خالد الصاوي، خلال مداخلة هاتفية ببرنامج "الستات مايعرفوش يكدبوا" المذاع على قناة "سي بي سي"، أن الفنان خالد الصاوي من الشخصيات المميزة والفريدة، معلقة: "هذا الرجل من النوع الفاخر".

وأشارت إلى أن زوجها رجل حقيقي، وأن هذا الأمر من الأشياء النادرة، وأنه صاحب كلمة، وأن أي كلمة يقولها تُعد عقدًا.

وهو ما جعل الفنان خالد الصاوي يضحك بشدة، ويبادرها وصلة الغزل ويقول: "يا سلام، مي دي حبيبة قلبي وكل حاجة، وزوجتي هي السند، وصاحبة دم خفيف، وتقف بجواري في كل شيء.. أجدع ست شفتها في حياتي".