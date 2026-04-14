الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

توك شو

كانت أكبر صدمة في حياتي.. خالد الصاوي يكشف تفاصل عثوره على رضيعة

جانب من الحلقة
جانب من الحلقة
منار عبد العظيم

كشف الفنان خالد الصاوي عن تجربة استثنائية عاشها في شبابه، حين عثر على رضيعة متروكة في الشارع، في واقعة لم تغيّر مجرى يومه فقط، بل تركت أثرًا عميقًا في حياته ومشاعره حتى اليوم.

واقعة إنسانية بدأت بالصدفة

تعود تفاصيل القصة إلى ثمانينيات القرن الماضي، عندما صادف الصاوي رضيعة صغيرة تُركت أسفل أحد العقارات بعد أن تخلى عنها مجهولون وفرّوا هاربين.

لم يتردد لحظة في التدخل، حيث سارع إلى إنقاذ الطفلة، مدفوعًا بدافع إنساني خالص، ليبدأ بذلك فصلًا مؤثرًا من حياته لم يكن يتوقعه.

 

من الشارع إلى دار الرعاية

اتخذ الصاوي الإجراءات القانونية اللازمة، فاصطحب الطفلة إلى قسم الشرطة لتحرير محضر بالواقعة، ثم جرى نقلها إلى إحدى دور الرعاية الاجتماعية.

لكن دوره لم يتوقف عند هذا الحد، بل حرص على متابعة حالتها بشكل مستمر، حيث كان يزورها بانتظام، ويجلب لها الملابس والهدايا، في محاولة لتعويضها عن قسوة البداية التي واجهتها في حياتها.

 

إحساس الأبوة رغم عدم الإنجاب

أوضح الصاوي أن هذه التجربة منحته أول إحساس حقيقي بمعنى الأبوة، رغم أنه لم يُرزق بأبناء.

وأشار إلى أن ارتباطه بالطفلة لم يكن عابرًا، بل كان عاطفيًا وعميقًا، حيث شعر بمسئولية تجاهها، وكأنها جزء من حياته، وهو ما جعله يعيش مشاعر لم يختبرها من قبل.

 

نهاية مؤلمة وذكرى لا تُنسى

لم تدم القصة طويلًا، إذ توفيت الطفلة في سن مبكرة، وهو ما شكّل صدمة كبيرة للصاوي، وترك أثرًا نفسيًا بالغًا في داخله.

وأكد أن هذه التجربة، رغم قسوتها، ظلت محفورة في ذاكرته، وأسهمت في تشكيل نظرته للحياة والإنسانية.

 

تألق فني متزامن مع تحولات شخصية

تزامنت هذه التصريحات مع نجاح الصاوي في مسلسل “أولاد الراعي”، حيث شارك في بطولته إلى جانب نخبة من النجوم، وحقق حضورًا لافتًا خلال موسم دراما رمضان 2026.

كما كشف عن تحولات كبيرة في حياته الصحية، أبرزها خضوعه لعملية تكميم المعدة، التي ساعدته على فقدان الوزن وتحسين نمط حياته.

 

رحلة التغيير: من الصحة إلى النفس

أكد الصاوي أن التغيير لم يكن جسديًا فقط، بل شمل نمط حياته بالكامل، حيث التزم بـ:

ممارسة الرياضة بشكل منتظم.

تنظيم مواعيد النوم والاستيقاظ.

اتباع نظام غذائي صحي تحت إشراف طبي.

وشدد على أن العامل الأهم في أي تحول هو إرادة الإنسان، وقدرته على مواجهة عاداته السلبية والعمل على تطوير ذاته.

تحدث الصاوي أيضًا عن تجاربه مع بعض وسائل التخسيس السريعة، مؤكدًا رفضه لفكرة “الحقن السريعة”، ومشددًا على ضرورة الاعتماد على مصادر طبية موثوقة.

كما أشار إلى أنه بدأ جزءًا من رحلته العلاجية خارج مصر، قبل أن يستكملها بنجاح على أيدي أطباء مصريين.

