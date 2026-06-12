تراجع 10 جنيهات.. الذهب يتراجع في الصاغة مساء اليوم

سجل سعر الذهب مساء اليوم الجمعة 12-6-2026؛ تراجعا طفيفًا داخل محلات الصاغة المصرية.

سعر الذهب يتراجع

وتراجع سعر جرام الذهب مساء اليوم بمقدار 10 جنيهات .

آخر تحديث لسعر الذهب

بلغ متوسط سعر الذهب في آخر تحديث له 6240 جنيها.

سعر عيار 24

وسجل سعر عيار 24 الأكثر قيمة 7131 جنيها للشراء و7062 جنيها للبيع.

سعر عيار 22

وبلغ سعر عيار 22 نحو 6537 جنيها للشراء و6474 جنيها للبيع.

سعر عيار 21

وصل سعر عيار 21 الأكثر انتشارا 6240 جنيها للشراء و6180 جنيها للبيع.

سعر عيار 18

وبلغ سعر عيار 18 الأوسط انتشارا 5348 جنيها للشراء و5297 جنيها للبيع.

سعر الجنيه الذهب

وصل الجنيه الذهب نحو 49.92 ألف جنيه للشراء و49.44 ألف جنيه للبيع.

سعر أوقية الذهب

وسجل سعر أوقية الذهب 4229 دولارا للشراء و4228 دولارا للبيع.