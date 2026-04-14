خالد الصاوي يكشف كواليس رحلته الصحية وفقدان وزنه قبل «أولاد الراعي»

تحدث الفنان خالد الصاوي عن واحدة من أهم المراحل في حياته، كاشفًا تفاصيل رحلته مع فقدان الوزن وتغيير نمط حياته، وذلك خلال استضافته في برنامج الستات ما يعرفوش يكدبوا على قناة CBC، عقب نجاحه في مسلسل أولاد الراعي.

رحلة التخسيس وتغيير نمط الحياة

أوضح خالد الصاوي أنه اتخذ قرارًا جذريًا لتحسين صحته، حيث خضع لعملية تكميم المعدة قبل بدء تصوير المسلسل.

وأكد أن هذه الخطوة لم تكن كافية وحدها، بل جاءت ضمن خطة متكاملة شملت:

الالتزام بممارسة التمارين الرياضية بشكل يومي

تنظيم مواعيد النوم والاستيقاظ

اتباع نظام غذائي دقيق وفق إشراف طبي

وأشار إلى أنه استطاع بالفعل تحقيق تقدم ملحوظ في فقدان الوزن، ما انعكس إيجابيًا على حالته الصحية وأدائه الفني.

دعم النفس وتطوير الذات

شدد الصاوي على أن العامل الأهم في أي تغيير حقيقي هو مساعدة الإنسان لنفسه، مؤكدًا أنه تعمد الابتعاد عن العادات السلبية التي أثرت عليه سابقًا.

وأضاف أنه وجد في الجلوس مع نفسه ومراجعة قراراته مساحة آمنة للتأمل، ساعدته على إعادة ترتيب أولوياته، إلى جانب احترامه لخصوصية ومساحات الآخرين، وهو ما انعكس على استقراره النفسي.

رفض الحلول السريعة والاهتمام بالصحة

تطرق الفنان إلى بعض تجارب التخسيس السريعة، موضحًا رفضه لفكرة “الحقن السريعة” أو الحلول المؤقتة، مؤكدًا أهمية الاعتماد على مصادر طبية موثوقة.

كما أشار إلى أنه تلقى جزءًا من علاجه خارج مصر، قبل أن يستكمل رحلته العلاجية على يد أطباء مصريين، في إطار متابعة صحية دقيقة.

الرياضة وروح التحدي

كشف الصاوي عن شغفه برياضات مثل الملاكمة والألعاب القتالية، مؤكدًا أنها تعزز روح التحدي والإصرار.

كما استعاد تجربته مع الإصابة بمرض فيروس سي، مشيرًا إلى أنه كان يعتمد على التحفيز الذاتي والشعارات الإيجابية لمواجهة المرض وعدم الاستسلام له.

بدايات فنية قائمة على العمل الجماعي

في سياق حديثه، أكد الصاوي إيمانه العميق بأهمية العمل الجماعي، موضحًا أن انطلاقته الفنية جاءت من خلال المسرح الجامعي، حيث تعلم أساسيات الإخراج والتمثيل وكتابة الشعر.

كما أشار إلى تأسيسه فرقة “حركة”، التي كانت بمثابة نقطة تحول في مسيرته الفنية، وأسهمت في تشكيل رؤيته الإبداعية.

تعكس تجربة خالد الصاوي رحلة متكاملة من التحدي والتغيير، حيث لم يكتفِ بالتحول الجسدي فقط، بل امتد ذلك إلى تطوير نفسي وفكري شامل. وتبقى رسالته الأبرز أن الإرادة والوعي هما الأساس في أي رحلة نحو حياة أفضل.