خالد الصاوي يحتفل بشم النسيم مع والدته وشقيقته

شارك الفنان خالد الصاوي متابعيه احتفاله بمناسبة شم النسيم، برفقة والدته وشقيقته وذلك عبر حسابه الشخصي بموقع التواصل الاجتماعي إنستجرام.

وظهر خالد الصاوي في الفيديو برفقة عائلته، وهم يغنون أغنية "الدنيا ربيع" للفنانة الراحلة سعاد حسني، في أجواء مبهجه وعلّق عليه قائلًا: "الدنيا ربيع والجو بديع.

علي الجانب الاخر كان الفنان خالد الصاوي، قد أكد أن تجسيده لشخصية الرئيس الراحل جمال عبد الناصر مثّل نقطة تحول حقيقية في مسيرته الفنية، موضحًا أنه كان السبب في تعرف الجمهور عليه بشكل واسع، بعدما انتقل من أدوار محدودة إلى حضور أكبر على الساحة الفنية.

وتحدث الفنان خالد الصاوي عن تجسيده عدد من الشخصيات التاريخية مثل أحمد فؤاد نجم، مصطفى أمين، الخديوي توفيق، والقائد الروماني أركاديوس، مؤكدًا أنه شعر بمسؤولية كبيرة عند تقديم شخصية عبد الناصر خاصة في ظل وجود أعمال سابقة بارزة جسدها الفنان الراحل أحمد زكي، وهو ما شكل ضغطًا إضافيًا خلال التحضير.

وتحدث خالد الصاوى عن تجسيده لشخصية “الفاجومي” وتجسيد شخصية أحمد فؤاد نجم، موضحًا أنه كان يتمنى فقدان وزن أكبر للاقتراب من ملامح الشخصية، لكن ضيق الوقت وظروف الإنتاج لم تسمح بذلك.

وأشاد خالد الصاوي بالمخرجة إنعام محمد على مؤكدًا أنها لعبت دورًا مهمًا في توجيهه، حيث كانت تركز على تقديم الشخصية بشكل واقعي ومدروس بعيدًا عن المبالغة الشكلية، خاصة في الأعمال التاريخية.