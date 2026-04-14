مصدر لبناني يكشف الهدف من المفاوضات مع الاحتلال في واشنطن

أفاد مصدر رسمي لبناني بأن موقف بلاده واضح بشأن المفاوضات مع دولة الاحتلال، والذي ينطلق من أولوية التوصل إلى وقف لإطلاق النار.

وقال المصدر اللبناني، الذي رفض ذكر اسمه: “التكليف الرسمي لسفيرة لبنان في واشنطن ينحصر في بحث وقف إطلاق النار مع إسرائيل”.

وأضاف: “جلسة اليوم تمهيدية، وبمثابة الجلسة صفر قبل انطلاق المسار العام للمفاوضات”.

وتابع المصدر اللبناني: “كل الملفات الأخرى ستبحث بمشاركة الوفود الثلاثة عند انطلاق مسار المفاوضات لاحقا”.

وزاد: “انضمام وزير الخارجية الأمريكي إلى المفاوضات مؤشر جدي على الرعاية الأمريكية لها”.

واختتم المصدر قائلا: “الاتصالات مع الجانب الأمريكي بشأن المفاوضات إيجابية، وتظهر تفهما لموقف لبنان”.