الصحة: الخط الساخن للدعم النفسي يتلقى 60 ألف مكالمة للاستشارات النفسية
إعلان الاستعدادات النهائية لحصاد القمح.. 2500 جنيه للإردب والمستحقات خلال 48 ساعة
خطوة بخطوة.. كيف تركّب محطة طاقة شمسية فوق منزلك بنظام صافي القياس؟
وزير التخطيط يبحث مع منظمة العمل الدولية تعزيز فرص التشغيل ودعم الاقتصاد المصري
الأرصاد تعلن مفاجأة جديدة بشأن حالة الجو
خلال أيام.. موعد تغيير الساعة للتوقيت الصيفى بالقانون
حالة الطقس ودرجات الحرارة اليوم الثلاثاء 14 أبريل 2026
رابط استمارة الشهادة الإعدادية 2026 على موقع وزارة التربية والتعليم|سجل الآن
الخارجية الصينية: التقارير بشأن تزويد بكين إيران بأسلحة افتراء وكذب
مصدر دبلوماسي: طهران وواشنطن وافقتا على المفاوضات لتمديد وقف إطلاق النار
دراسة: الذكاء الاصطناعي يفشل في تشخيص المرضى في أكثر من 80% من الحالات
خلال زيارة عبدالعاطي لواشنطن.. مشاورات مصرية أمريكية حول مستجدات الوضع الإقليمى
رئيس التحرير
طه جبريل
أخبار العالم

ماذا سيحدث اليوم في مفاوضات لبنان وإسرائيل برعاية أمريكا؟.. رأي الخبراء

محمد على

من المقرر أن يجتمع ممثلون لبنانيون وإسرائيليون في واشنطن اليوم الثلاثاء لإجراء محادثات بوساطة أمريكية لإنهاء الحرب في لبنان، بحضور وزير الخارجية الأمريكي ماركو روبيو.

ويشير جدول أعمال روبيو ليوم الثلاثاء إلى انضمامه إلى "محادثات السلام على مستوى الخبراء مع سفير إسرائيل لدى الولايات المتحدة يحيئيل ليتر وسفيرة لبنان لدى الولايات المتحدة ندى حمادة معوض في وزارة الخارجية".

دعا نعيم قاسم، زعيم حزب الله والذي يخوض حربًا ضد إسرائيل، إلى إلغاء المحادثات قبل بدايتها، واصفًا إياها بـ"العبثية".

منذ 2 مارس أسفرت الغارات الإسرائيلية الوحشية، بما في ذلك هجوم عنيف على بيروت في 8 أبريل، إلى استشهاد أكثر من 2000 شخص وتشريد أكثر من مليون، على الرغم من الدعوات الدولية لوقف إطلاق النار.

 كما توغلت القوات البرية الإسرائيلية في جنوب لبنان.

قال مسؤول في وزارة الخارجية الأمريكية، شريطة عدم الكشف عن هويته: "تُجري الحكومتان الإسرائيلية واللبنانية محادثات دبلوماسية رفيعة المستوى، مفتوحة ومباشرة، وهي الأولى من نوعها منذ عام 1993، برعاية الولايات المتحدة". 

وأضاف المسؤول: "ستتناول هذه المحادثات نطاق الحوار الجاري حول كيفية ضمان أمن الحدود الشمالية لإسرائيل على المدى الطويل، ودعم عزم الحكومة اللبنانية على استعادة سيادتها الكاملة على أراضيها". 

وزعم :"إسرائيل في حالة حرب مع حزب الله، وليس مع لبنان، لذا لا يوجد ما يمنع البلدين الجارين من الحوار".

لكنّ الجانبين ما زالا على طرفي نقيض.

صرّحت المتحدثة باسم الحكومة الإسرائيلية، شوش بيدروسيان، للصحفيين يوم الاثنين: "يهدف هذا الحوار بين إسرائيل ولبنان إلى نزع سلاح حزب الله، وإخراجه من لبنان، وإقامة علاقات سلمية بين بلدينا". 

توقعات منخفضة ومنطقة عازلة

قال رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو يوم السبت: "نريد تفكيك أسلحة حزب الله، ونريد اتفاق سلام حقيقي يدوم لأجيال".

من جانبه، أعرب الرئيس اللبناني جوزيف عون يوم الاثنين عن أمله في أن تُسفر محادثات واشنطن عن "اتفاق... على وقف إطلاق النار في لبنان، بهدف بدء مفاوضات مباشرة بين لبنان وإسرائيل".

في غضون ذلك، يجد الدبلوماسيون الأمريكيون أنفسهم في موقف صعب خلال الأيام الأخيرة بشأن الصراع اللبناني، خشية أن يُعيق المحادثات مع إيران، التي لم  تحقق أي اختراق يوم الأحد في باكستان.

وتُصر إدارة الرئيس دونالد ترامب على نزع سلاح حزب الله، مع احترام وحدة الأراضي اللبنانية وسيادتها، وفي الوقت نفسه تُؤكد على حقوق إسرائيل - وهي مواقف تبدو صعبة التوفيق.

وقال مسؤول عسكري إسرائيلي سابق للصحفيين: "سيكون من الصعب التوصل إلى أي اتفاق، وستُنشئ إسرائيل منطقة عازلة في الشمال تُشبه إلى حد كبير ما لدينا في غزة".

