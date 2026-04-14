خلافات حول الميراث.. الداخلية تكشف حقيقة التعدى على سيدة بالقليوبية

كشفت الأجهزة الأمنية ملابسات منشور مدعوم بمقطع فيديو تم تداوله بمواقع التواصل الاجتماعى، تضمن تضرر القائمة على النشر من قيام عمها ونجله بالتعدى عليها بالسب والضرب لخلافات بينهم حول الميراث بالقليوبية.

بالفحص، أمكن تحديد القائمة على النشر، وهي مقيمة بدائرة مركز شرطة طوخ، وبسؤالها قررت أن مقطع الفيديو المشار إليه قديم وسبق تداوله عام 2023 بشأن قيام عمها ونجليه بالتعدى عليها بالسب والضرب لخلافات بينهم حول الميراث، وتم اتخاذ الإجراءات القانونية حيال الواقعة آنذاك، وخلال عام 2024 صدر للمشكو فى حقهم أحكام قضائية بالبراءة.

وأضافت أنه بتاريخ 4 الجارى، قام نجل عمها بالتعدى على والدتها بالسب وإحداث تلفيات بمسكنها لذات الخلافات، فقامت إثر ذلك بإعادة نشر مقطع الفيديو القديم بمواقع التواصل الاجتماعى نكاية به.

أمكن ضبط المشكو فى حقه، وهو فنى ميكانيكا، مقيم بدائرة مركز شرطة حوش عيسى، وبمواجهته أقر بوجود خلافات بينه وبين الشاكية، واتهمها بإعادة نشر مقطع الفيديو المشار إليه للتشهير به وأسرته.

تم اتخاذ الإجراءات القانونية حيال الطرفين.





