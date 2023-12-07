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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

أخبار العالم

حزب الله يعلن مقتـ ل جنديين إسرائيليين بعد قصفه موقعا لجيش الاحتلال

حزب الله
حزب الله

أعلن حزب الله اللبناني، اليوم الخميس، استهداف موقع الراهب التابع لجيش الاحتلال الإسرائيلي بالصواريخ ما أدى إلى مقتل جنديين إسرائيليين.

وقال حزب الله: "استهدفنا موقع الراهب بالصواريخ ما أدى إلى مقتل جنديين إسرائيليين”.

ومنذ قليل، قال جيش الاحتلال الإسرائيلي، إن طائراته المقاتلة قصفت عددًا من مواقع حزب الله في جنوب لبنان، بما في ذلك مركز قيادة، ردًا على الهجمات المتكررة على شمال إسرائيل اليوم.

وتم إطلاق عدة صواريخ أخرى من لبنان على شمال إسرائيل قبل قليل، ويقول جيش الاحتلال الإسرائيلي إنه يستهدف مصدر النيران.

وفي وقت سابق من اليوم، أعلن حزب الله اللبناني، استهداف ثكنة زرعيت التابعة لجيش الاحتلال الإسرائيلي، مؤكدا تحقيق إصابات مباشرة.

وأضاف حزب الله: "استهدفنا تجمعا لجنود الاحتلال الإسرائيلي في حرج شتولا وحققنا إصابات مباشرة”.

وكانت إذاعة النور اللبنانية، أفادت بأن عناصر حزب الله اللبناني استهدفت موقع العدو الصهيوني في "الجرداح" بجانب قصف مدفعي على اطراف ‎الضهيرة و ‎يارين والجبين و ‎طيرحرفا.

جيش الاحتلال الإسرائيلي جيش الاحتلال حزب الله

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