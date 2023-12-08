عاجل
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

رياضة

عودة رمضان صبحي إلى الأهلي.. إكرامي الشحات يطلق تصريحات مثيرة

اكرامى و رمضان
اكرامى و رمضان

قال إكرامي الشحات، نجم النادي الأهلي السابق، إن رمضان صبحي، لاعب نادي بيراميدز، يحتاج الانضمام إلى نادي جماهيري.

وأضاف إكرامي الشحات، فى تصريحات تلفزيونية: "لو رمضان صبحي، خد نصيحتي بشأن انتقاله للزمالك هقوله لأ، ولكن في النهاية القرار قراره".

واستطرد قائلا: "لو كان رمضان، استشرني أمر رحيله عن الأهلي وانضمامه لبيراميدز، كنت هرفض رحيله عن الفريق الأحمر".

وتابع: "رمضان صبحي، له شخصيته وهو المسؤول عن قراراته، وعن إمكانية عودة رمضان، للأهلي قال: كل شيء وارد".

يذكر أن رمضان صبحي، انتقل إلى نادي بيراميدز، موسم 2019 - 2020، من نادي هيدرسفيلد الإنجليزي، بعد نهاية إعارته مع النادي الأهلي.

رمضان صبحي إكرامي الشحات الأهلى الزمالك

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

مهاجم الأهلي السابق: أتمنى العودة إلى الدوري المصري

رد حاسم من وزير الخارجية على النقد الموجه لمصر بزعم غلق معبر رفح

سعر جرام الذهب عيار 21 اليوم الجمعة 8-12-2023

عودة رمضان صبحي إلى الأهلي.. إكرامي الشحات يطلق تصريحات مثيرة

أمطار رعدية وانخفاض درجات الحرارة.. الأرصاد تحذر من ظاهرتين جويتين اليوم

25 مليون جنيه..الزمالك يقترب من حل أزمة القيد ويعلن أولى صفقات يناير

مفاجأة عاجلة للأهلي قبل أول مباراة بكأس العالم للأندية

رسالة مباشرة للعالم..وزير الخارجية:حل الصراع في غزة لن يكون على حساب مصر

ترشيحاتنا

500 جنيه| مفاجأة في سعر الذهب وعيار 21 الآن بعد الانهيار العالمي

عقوبة بالسجن 17 سنة .. اتهام هانتر بايدن بالاحتيال الضريبي

توقعات بالصعود.. أسعار الذهب تواصل الارتفاع مع اقتراب عام 2024

رسالة مباشرة للعالم..وزير الخارجية:حل الصراع في غزة لن يكون على حساب مصر

العراق .. استهداف محيط السفارة الأمريكية وسط بغداد بصواريخ | فيديو

يبدأ اليوم..غرامة 500 ألف جنيه عقوبة مخالفة الصمت الانتخابى وفقا بالقانون


ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

اعمل الصح.. كيف تعرض غسان مطر للظلم في حياته الفنية والخاصة؟

في عيد ميلادها.. سر وطريقة فقدان مي كساب وزنها الزائد

لاميتا فرنجية تثير الجدل بإطلالة جريئة من دبي

إطلالة ابنة شاروخان تشعل السوشيال ميديا

فيديو

فيديو يثير الجدل لشاب يهودي حول قتل الأطفال الفلسطينيين

يحبس الأنفاس..مقطع فيديو مرعب لشاب يدعي وجود شبح طفل داخل مغسلة منزله

حروب ودمار للعالم.. نبوءات نوستراداموس 2024

حكاية القنبلة SPICE-2000 المستخدمة في غزة

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

الدكتور محمد زكي عيد

محمد زكي عيد يكتب: فوائد الألبان العضوية

إبراهيم النجار

إبراهيم النجار يكتب: هل تتجه الحرب جنوبا؟

المستشار أسـامة الصعيدي

المستشار أسامة الصعيدي يكتب: سيف القانون والمتاجرون بالبشر

عبد المعطى أحمد

عبد المعطي أحمد يكتب: لن يحصدوا إلا العار والفشل

أسماء البنجي

أسماء البنجي تكتب: عن الجمهورية الجديدة

مني أحمد

منى أحمد تكتب: غزة وشبح فيتنام

نهال علام

نهال علام تكتب: عالم بلا إعلام !

د. أيمن يوسف

د. أيمن يوسف يكتب: مفارقة "عن جعفر العمدة والنبي سليمان وأشياء أخرى"

اﻟﻤﺰﻳﺪ