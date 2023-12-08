عودة رمضان صبحي إلى الأهلي.. إكرامي الشحات يطلق تصريحات مثيرة

قال إكرامي الشحات، نجم النادي الأهلي السابق، إن رمضان صبحي، لاعب نادي بيراميدز، يحتاج الانضمام إلى نادي جماهيري.

وأضاف إكرامي الشحات، فى تصريحات تلفزيونية: "لو رمضان صبحي، خد نصيحتي بشأن انتقاله للزمالك هقوله لأ، ولكن في النهاية القرار قراره".

واستطرد قائلا: "لو كان رمضان، استشرني أمر رحيله عن الأهلي وانضمامه لبيراميدز، كنت هرفض رحيله عن الفريق الأحمر".

وتابع: "رمضان صبحي، له شخصيته وهو المسؤول عن قراراته، وعن إمكانية عودة رمضان، للأهلي قال: كل شيء وارد".

يذكر أن رمضان صبحي، انتقل إلى نادي بيراميدز، موسم 2019 - 2020، من نادي هيدرسفيلد الإنجليزي، بعد نهاية إعارته مع النادي الأهلي.