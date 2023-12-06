نادر شوقي: حزين على انتقال رمضان صبحي لبيراميدز ولم أندم بالتعامل معه

أكد نادر شوقي وكيل اللاعبين، حزنه الشديد على خطوة انتقال رمضان صبحي إلى نادي بيراميدز واتخاذه تلك الخطوة، وتوقعت وصوله لأعلى المستويات.

وتابع شوقي خلال تواجده ضيفًا مع الإعلامي أمير هشام عبر برنامجه "+90" على قناة النهار: "رمضان صبحي انضحك عليه وفكرة رحيله من الأهلي بالنسبة لي غريبة للغاية وكنت أتعامل معه كأخ صغير".

وأضاف نادر شوقي: "اللاعب اتخذ تصرف مخالف لما كنت أتعامل به معه، وأعلم أن القرار ليس قراره وهناك بعض الأشخاص التي أثرت على قراره، ومشكلتي معه عدم الوضوح، ولم أندم على تعاملي معه".

واختتم: "مشكلتي مع بيراميدز أنه نادي ليس له وضوح ووجوده جاء لأسباب محددة معلومة للجميع، وخرب الكرة في مصر وهذا وجهة نظري الشخصية".