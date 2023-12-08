كارثة|رد ناري من إسلام الشاطر بعد تدخل فيتوريا لحل أزمة قيد الزمالك

شارك إسلام الشاطر، إسلام الشاطر، نجم النادي الأهلي والكرة المصرية السابق، رسالة قوية وحادة، عبر حسابه على منصة "إكس" تويتر سابقا.

وكتب إسلام الشاطر: "مساء الخير.. توضيح بسيط لبعض من الجماهير الغير أهلاوية واللي بتحشر نفسها بيني وبين جمهور الأهلي.

اولا: "من حق جمهور الأهلي يقول رأيه في أي موضوع ولو الجمهور شايف إني قلت حاجة غلط (حتي ولو هي صح) فانا أتقبل ذلك طالما من جمهور الأهلي مفيش مشكلة لإن جمهور الأهلي هو أساس كل حاجة حلوة بتحصل في حياتنا"

وتابع: "ثانيًا وقولا واحدًا أنا لم أنفي ما قيل فيما يخص تدخل فيتوريا لحل مشكلة القيد الخاصة بنادي الزمالك ولكن العكس هو الصحيح أني أكدت الموضوع (وإني عرفته من البرتغال) وبعدها قلت رأى المنسق الإعلامي ودا حقه المهني (ودا واضح في فيديو على صفحه قناة الأهلي"

وأضاف "ثالثا رأيي واضح في الفيديو الموجود وهو لو كهربا طلب تدخل فيتوريا كان حصل أيه وإن دي كارثة لتدخل فيتوريا في الأمر".