غرفة الرعاية الصحية تناقش الخريطة الجغرافية للقطاع مع هيئة الاستثمار

قال الدكتور علاء عبدالمجيد رئيس غرفة مقدمي خدمات الرعاية الصحية باتحاد الصناعات، إن الغرفة ستناقش مع هيئة الاستثمار مقترحات لسرعة حصول أصحاب المستشفيات الخاصة والعاملين بالاستثمار الصحي علي الرخص الذهبية لتسهيل الاستثمار في القطاع.



وأضاف عبدالمجيد خلال اجتماع الغرفة أنه سيتم مخاطبة هيئة الاستثمار لوضع مقترحات لميزات خاصة للعاملين بالقطاع الصحي علي أن يتم مراعاة الرخص حسب الحاجة للخدمات الصحية، وكذلك مناقشة الخريطة الجغرافية الطبية لكي يتمكن المستثمر في القطاع من معرفة الفرص الاستثمارية المتاحة.

حضر الاجتماع كل من الدكتور خالد سمير وكيل الغرفة، الدكتور محمد حبلص عضو مجلس الادارة، الدكتور أحمد نزيه أبو راس عضو مجلس الادارة.

وأشار رئيس غرفة مقدمي خدمات الرعاية الصحية باتحاد الصناعات الدكتور علاء عبدالمجيد، إلى أن الغرفة ستتعاون مع أحدي مؤسسات الجودة الدولية لتنظيم وتكثيف الدورات التدريبية للعاملين بالقطاع بنسبة خصم تصل إلي 50%، بجانب أنه سيتم استمرار بالتعاون مع هيئة الاعتماد والرقابة في عمل دوارات تدريبية للبرنامج التعريفي بمعايير الجودة اللازمة للمستشفيات بالمحافظات المختلفة وذلك للتسجيل والاعتماد حتى يمكن الدخول بمنظومة التامين الصحي الشامل



تشكيل لجنة خاصة بالتدريب

تجدر الإشارة إلي أنه تم تشكيل لجنة خاصة بالتدريب مشكلة من كل من الدكتورة غادة الجنزوري، والدكتور محمد حبلص، والدكتور أحمد أبو العزايم, والدكتور ممدوح العربي، والدكتور خالد سمير، لمتابعة تأهيل المستشفيات وتنفيذ دورات تدريبية للسجلات الطبية.