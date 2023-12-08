النائب مجاهد نصار يكرم الأطفال من حفظة القرآن الكريم في ميت نما

كرم النائب مجاهد نصار اليوم، بمسجد النور في ميت نما، الأطفال المتميزين في حفظ القرآن الكريم وبرنامج النشاط التثقيفي للطفل تحت رعاية وزارة الأوقاف وإدارة أوقاف غرب شبرا الخيمة، بحضور الشيخ أيمن صقر إمام مسجد النور بميت نما وقيادات الأوقاف بغرب شبرا الخيمة.

وتبارى الأطفال خلال الاحتفالية في تقديم مواهبهم في حفظ القرآن الكريم والابتهالات والإنشاد الديني وحفظ الأحاديث النبوية الشريفة من خلال مسابقة أجراها الشيخ أيمن صقر لتكريم من يجيب الإجابة الصحيحة على السؤال بهدية من النائب مجاهد نصار، كما تم توزيع خمس شاشات تليفزيونية على الأطفال ومصاحف وأعلام مصر وهدايا أخرى كثيرة مقدمة من النائب مجاهد نصار تم توزيعها عن طريق السحب على القرعة بأرقام للأطفال الحاضرين.

وأعرب النائب مجاهد نصار، عن سعادته البالغة للمشاركة مع أبناء بلدته الحبيبة ميت نما المتميزين من حفظة كتاب الله، مؤكداً أن تشجيع حفظة القرآن الكريم يغرس في قلوب الأطفال عظمة الدين الإسلامي الحنيف وما يحمله من معان سامية، موجهاً التحية والتقدير لجميع القائمين على تنفيذ برنامج مقرأة الأصوات الحسنة للأطفال بوزارة الأوقاف لحرصهم على غرس حفظ القرآن الكريم في قلوب الأولاد والبنات مثمناً دور العلم في إنارة العقول وتقدم الشعوب.

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