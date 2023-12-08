عاجل
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

برلمان

النائب مجاهد نصار يكرم الأطفال من حفظة القرآن الكريم في ميت نما

صدى البلد

كرم النائب مجاهد نصار اليوم، بمسجد النور في ميت نما، الأطفال المتميزين في حفظ القرآن الكريم وبرنامج النشاط التثقيفي للطفل تحت رعاية وزارة الأوقاف وإدارة أوقاف غرب شبرا الخيمة، بحضور الشيخ أيمن صقر إمام مسجد النور بميت نما وقيادات الأوقاف بغرب شبرا الخيمة.

وتبارى الأطفال خلال الاحتفالية في تقديم مواهبهم في حفظ القرآن الكريم والابتهالات والإنشاد الديني وحفظ الأحاديث النبوية الشريفة من خلال مسابقة أجراها الشيخ أيمن صقر لتكريم من يجيب الإجابة الصحيحة على السؤال بهدية من النائب مجاهد نصار، كما تم توزيع خمس شاشات تليفزيونية على الأطفال ومصاحف وأعلام مصر وهدايا أخرى كثيرة مقدمة من النائب مجاهد نصار تم توزيعها عن طريق السحب على القرعة بأرقام للأطفال الحاضرين.

وأعرب النائب مجاهد نصار، عن سعادته البالغة للمشاركة مع أبناء بلدته الحبيبة ميت نما المتميزين من حفظة كتاب الله، مؤكداً أن تشجيع حفظة القرآن الكريم يغرس في قلوب الأطفال عظمة الدين الإسلامي الحنيف وما يحمله من معان سامية، موجهاً التحية والتقدير لجميع القائمين على تنفيذ برنامج مقرأة الأصوات الحسنة للأطفال بوزارة الأوقاف لحرصهم على غرس حفظ القرآن الكريم في قلوب الأولاد والبنات مثمناً دور العلم في إنارة العقول وتقدم الشعوب.

WhatsApp Image 2023-12-08 at 5.40.05 PM
WhatsApp Image 2023-12-08 at 5.40.05 PM
WhatsApp Image 2023-12-08 at 5.40.04 PM (4)
WhatsApp Image 2023-12-08 at 5.40.04 PM (4)
WhatsApp Image 2023-12-08 at 5.40.04 PM (3)
WhatsApp Image 2023-12-08 at 5.40.04 PM (3)
WhatsApp Image 2023-12-08 at 5.40.04 PM (2)
WhatsApp Image 2023-12-08 at 5.40.04 PM (2)
WhatsApp Image 2023-12-08 at 5.40.04 PM (1)
WhatsApp Image 2023-12-08 at 5.40.04 PM (1)
WhatsApp Image 2023-12-08 at 5.40.04 PM
WhatsApp Image 2023-12-08 at 5.40.04 PM
WhatsApp Image 2023-12-08 at 5.40.03 PM (2)
WhatsApp Image 2023-12-08 at 5.40.03 PM (2)
WhatsApp Image 2023-12-08 at 5.40.03 PM (1)
WhatsApp Image 2023-12-08 at 5.40.03 PM (1)
WhatsApp Image 2023-12-08 at 5.40.03 PM
WhatsApp Image 2023-12-08 at 5.40.03 PM
WhatsApp Image 2023-12-08 at 5.40.02 PM
WhatsApp Image 2023-12-08 at 5.40.02 PM

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

كاش.. تطور عاجل في غرامة لشبونة مع الزمالك.. والأباتشي يجدد موسمين

حق الزمالك .. زيزو يوافق على الرحيل للدوري السعودي |تفاصيل

مفاجأة عاجلة للأهلي قبل أول مباراة بكأس العالم للأندية

مفاجأة في أسعار الذهب مع بداية 2024.. قرار حكومي يضبط السوق وتراجع مرتقب بالمعدن الأصفر

شريف إكرامي يترك معسكر بيراميدز ويغادر جنوب إفريقيا قبل مباراة صن دوانز

50 جنيها| مفاجأة غير متوقعة بأسعار الدواجن الآن.. والبيض في النازل

ضربة جديدة للدولار.. 3 تحركات حكومية لإنهاء أزمة الأخضر ومبلغ ضخم قادم

لحظة بلحظة| شاهد مباراة الأهلي ضد شباب بلوزداد في دوري أبطال إفريقيا.. والقنوات الناقلة

ترشيحاتنا

حافظوا عليها | توجيه عاجل من الرئيس السيسي .. فيديو

أبرزها محور اللواء محمود نصر.. السيسي يتفقد أعمال تطوير الطرق والمحاور بالقاهرة الكبرى

بنغيّر في شكل القاهرة .. رسالة مهمة من الرئيس السيسي للمواطنين |فيديو

قضوا على أسراهم .. بيان عاجل من حماس بشأن المحتجزين الإسرائيليين

أبرزها تل أبيب.. القسام تقصف عشرات المدن الإسرائيلية

«الطلاق للعيب».. حقيقة هذا النوع ومعناه وشروطه


ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

مرض العظام الصامت.. معلومات صادمة عن الهشاشة

لحظة بلحظة| شاهد مباراة الأهلي ضد شباب بلوزداد في دوري أبطال إفريقيا.. والقنوات الناقلة

احذر.. أسباب خطيرة وراء حدوث الفشل الكلوي

طريقة عمل سلطة المكرونة بالتركي بأسهل الخطوات

فيديو

بجد ولا هزار ؟.. ظهور أكياس سكر فكة بـ٣ جنيه

أمطار رعدية.. تحذير عاجل من الأرص بسبب حالة الطقس

الزمالك يخالف التوقعات ويفاجئ الجميع.. اختيار مدرب جديد

الزمالك يخالف كل التوقعات ويفاجئ الجميع بقرار اختيار مدرب الفريق.. فيديو

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

نهى زكريا

نهى زكريا تكتب: ادّاين وازرع.. ولا تِدّاين وتبلع

نجاة عبد الرحمن

نجاة عبد الرحمن تكتب: الصراع العربي الاسرائيلي وقناة بنما

الدكتور محمد زكي عيد

محمد زكي عيد يكتب: فوائد الألبان العضوية

إبراهيم النجار

إبراهيم النجار يكتب: هل تتجه الحرب جنوبا؟

المستشار أسـامة الصعيدي

المستشار أسامة الصعيدي يكتب: سيف القانون والمتاجرون بالبشر

عبد المعطى أحمد

عبد المعطي أحمد يكتب: لن يحصدوا إلا العار والفشل

أسماء البنجي

أسماء البنجي تكتب: عن الجمهورية الجديدة

مني أحمد

منى أحمد تكتب: غزة وشبح فيتنام

اﻟﻤﺰﻳﺪ