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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

تعليم

رئيس جامعة القاهرة: وقّعنا بروتوكول مع الأوقاف لتدريب الأئمة في الإرشاد النفسي |خاص

جامعة القاهرة
جامعة القاهرة

كشف الدكتور محمد عثمان الخشت رئيس جامعة القاهرة ،عن موقف الجامعة من تدريب الأئمة والواعظات للتعامل مع قضايا العصر، وماذا يتعلم الواعظ في تلك التدريبات.

وقال الخشت  خلال تصريح لـ صدى البلد ، وقعت الجامعة بروتوكول تعاون مشترك مع وزارة الأوقاف لتدريب الأئمة والواعظات في اللغة العربية وآدابها، والإرشاد النفسي وعلم الاجتماع، ومهارات الإعلام وفنون الاتصال، وفي هذا الإطار نجحنا في إتمام دورتين للأئمة والواعظات بهدف تأهيلهم وتدريبهم، والارتقاء بمستواهم في مختلف المجالات وبما يؤهلهم للتعامل الجاد مع قضايا العصر ومستجداته ومواجهة التحديات المعاصرة.

وأضاف “ الخشت ” بالاضافة الي تنمية مداركهم ووعيهم تجاه مختلف القضايا، ورفع قدرتهم على الحوار الموضوعي لنشر الفكر الوسطي الذهبي وحمل لواء الوسطية العقلانية والعمل على تأسيس خطاب ديني جديد، يتجاوز التقليد، إلى إعمال الفكر والعقل، وإدراك الفرق بين المقدس والبشرى والعودة لصحيح الدين وإحداث تفاعل بين العلوم الشرعية والإنسانية والاجتماعية لاستعادة عصور الإبداع الفكري، بما يساهم في بناء جيل واعد من الأئمة والواعظات لهم دور مهم في مقاومة أشكال التطرف والحرص على مواجهة الفكر بالفكر، وخلق أجواء روحية وفكرية وعقلية وفق ضوابط علمية، وعقدت الجامعة مؤخرا ندوة تثقيفية بقاعة الاحتفالات الكُبرى بحضور 600 من أئمة وزارة الأوقاف.

الخشت رئيس جامعة القاهرة اللـغـة العـربـيـة وآدابها بروتوكول تعاون مشترك تدريب الأئمة والواعظات جامعة القاهرة

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