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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

رياضة

محمد صلاح على بعد 3 أرقام قياسية أمام كريستال بلاس اليوم

محمد صلاح
محمد صلاح

يخوض فريق ليفربول مواجهة مهمة اليوم أمام كريستال بالاس على ملعب سيلهرست بارك، في تمام الساعة الثانية والنصف ظهرًا بتوقيت القاهرة.

 يتطلع ليفربول، الذي يحتل المركز الثاني حاليًا برصيد 34 نقطة، إلى تحقيق الفوز للارتقاء بصدارة جدول الترتيب، فيما يسعى كريستال بالاس لتحقيق نتيجة إيجابية تساعده على الابتعاد عن منطقة الخطر في المركز 14 برصيد 16 نقطة.

من ناحية أخرى، يقترب نجم ليفربول، محمد صلاح، من تحقيق ثلاثة أرقام قياسية تاريخية في الدوري الإنجليزي. يبلغه هدف واحد فقط عن تسجيل هدفه رقم 200 مع الفريق في جميع المسابقات، وفي حال تحقيقه سيصبح خامس لاعب في تاريخ ليفربول يصل إلى هذا العدد من الأهداف. 

كما يسعى لتسجيل هدفه رقم 150 في الدوري الإنجليزي، حيث سجل هدفين أثناء تواجده مع تشيلسي، وسيكون اللاعب رقم 11 في تاريخ الدوري الإنجليزي الذي يصل إلى هذا العدد من الأهداف.

 وهو أيضًا يتطلع لأن يكون خامس أسرع لاعب يصل إلى هدف 150، متفوقًا على اللاعب السابق لليفربول، مايكل أوين.

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محمد صلاح على بعد 3 أرقام قياسية أمام كريستال بلاس اليوم


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