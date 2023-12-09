زيزو يحقق رقما قاريا مع الزمالك بعد هدفه في ساجرادا الأنجولي

نجح أحمد مصطفى زيزو لاعب وسط الزمالك في افتتاح أهداف فوز فريقه أمام ساجارادا الأنجولي، في الجولة الثالثة لمباريات دور المجموعات بكأس الكونفيدرالية الأفريقية.



وسجل زيزو هدف اليوم في شباك ساجارادا في الدقيقة 42، حيث استغل المساحات بين مدافعي الفريق الأنجولي، وأرسل تسديدة زاحفة لم يفلح الحارس في الإمساك بها ومرت للشباك.



وهذا الهدف هو الثالث لزيزو في كأس الكونفيدرالية، ليصبح هداف الفريق، في النسخة الجارية من البطولة القارية.

وعزز نجم الزمالك رصيده القاري مع الفريق الأبيض، فبلغ اليوم الهدف 73 في بطولات أفريقيا، وتساوى مع جمال حمزة نجم الفريق الأسبق.



وبهذا الفوز يتصدر الزمالك ترتيب مجموعته في الكونفدرالية برصيد 9 نقاط بعد الفوز على أبو سليم الليبي في الجولة الأولى بهدف دون رد، ثم على سوار الغيني برباعية نظيفة في الجولة الثانية واليوم بهدف نظيف على حساب ساجرادا الأنجولي.