طوابير ممتدة.. إقبال كثيف من سيدات أسوان على لجان الانتخابات الرئاسية.. فيديو

رصدت كاميرا قناة صدى البلد، المقار الانتخابية في محافظة أسوان، لمتابعة تصويت المصريين في الانتخابات الرئاسية 2024، التي بدأت اليوم الأحد، وتستمر على مدار 3 أيام.



وقال محمد أبوشنب، مراسل قناة صدى البلد، مع الإعلامية رشا مجدي، في التغطية الخاصة للانتخابات الرئاسية، أن هناك "طوابير" أمام مقار اللجان الانتخابية من أجل التصويت في الانتخابات الرئاسية، لافتا إلى أن الشباب يتصدر المشهد الانتخابي في الجيزة.



وأوضح أن محافظة الجيزة تعبر عن نفسها في الانتخابات الرئاسية، وتتصدر المحافظات الأكثر إقبالا من المواطنين في المشاركة بالانتخابات الرئاسية، موضحا أن هناك تسهيلات كثيرة للناخبين من أجل تيسير عملية التصويت بالاستحقاق الرئاسي.



وأكد أن هناك إقبالا كبيرا من المصريين على المشاركة في الانتخابات الرئاسية، مبينا أن هناك وعيا كبيرا لدى المواطن بما تشهده الدولة المصرية حاليا من تحديات لذا سارع على المشاركة في الانتخابات الرئاسية وبناء مستقبل الدولة المصرية.