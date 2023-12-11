صندوق رعاية المبتكرين يعقد مبادرات جديدة حول الذكاء الاصطناعي.. تفاصيل

اعلن صندوق رعاية المبتكرين والنوابغ عن محاضرة جديدة حول مستقبل الذكاء الاصطناعي في مصر لكل من يريد أن يكون في طليعة هذا المجال الناشئ.

واوضح أنه إذا كانت الإجابة بنعم، فأنتم بحاجة إلى حضور المحاضرة التعريفية التي يُنظمها صندوق رعاية المبتكرين والنوابغ بالتعاون مع شركة Nvidia لعرض أحدث تقنيات Generative AI وبرنامج دعم المطورين في مصر.

واشارت الى انه في هذه المحاضرة، ستتحدث Amulya Vishwanath، رئيس تطوير المطورين في شركة Nvidia، عن أحدث تقنيات الذكاء الاصطناعي.

كما أنها ستشرح كيفية استخدام هذه التقنيات لإنشاء تطبيقات، ومواقع ويب، وأعمال فنية واقعية بشكل مذهل، بالإضافة إلى ذلك، ستوفر Amulya Vishwanath نظرة عامة على برنامج دعم المطورين في مصر.

وستناقش كيفية الحصول على الدعم والتمويل من Nvidia وصندوق رعاية المبتكرين والنوابغ للمطورين في مصر، وهذه المحاضرة هي فرصة مثالية لمعرفة المزيد عن أحدث تقنيات الذكاء الاصطناعي، كما إنها أيضًا فرصة رائعة للتواصل مع المطورين الآخرين في مصر وبناء شبكة مهنية، وتعقد المحاضرة الثلاثاء، 12 ديسمبر 2023.

للتسجيل في المحاضرة، يُرجى زيارة الرابط التالي:

https://isf.org.eg/nv231212/

يذكر انه قد نص قانون صندوق رعاية المبتكرين والنوابغ، علي أن ينشأ صندوق يسمى "صندوق رعاية المبتكرين والنوابغ"، تكون له شخصية اعتبارية عامة، ويتبع الوزير المختص بالبحث العلمي، ومقره الرئيس محافظة القاهرة، ويجوز له إنشاء فروع أخرى، ويشار إليه في هذا القانون بالصندوق.

أهداف الصندوق

يهدف الصندوق إلى دعم الباحثين والمبتكرين وتمويلهم ورعايتهم، وتمويل مشروعات العلوم والتكنولوجيا والابتكار، وإيجاد آليات جديدة لتمويلها من خلال تشجيع الأفراد والقطاعين الخاص والأهلي على القيام بذلك.

اختصاصات الصندوق

ويباشر الصندوق جميع الاختصاصات اللازمة لتحقيق أهدافه طبقًا للمادة (٢) من هذا القانون، وله بصفة خاصة:

- دعم الباحثين والمبتكرين وتمويلهم ورعايتهم، وتلقى أفكارهم البحثية أو الابتكارية والعمل على تطويرها، بما يسهم في تحويل أفكارهم المبتكرة لمنتجات قابلة للتسويق بصورة تنافسية، والمساعدة في خلق فرص تسويقية لها.

- تقديم منح دراسية للمبتكرين والنوابغ من الطلاب لاستكمال دراستهم في الداخل أو الخارج.

- المساهمة في تأسيس بيئة داعمة للباحثين والمبتكرين بالتعاون مع المؤسسات والجهات الممولة لأفكارهم البحثية والابتكارية مثل البنوك والشركات وغيرها.

- المساهمة في إجراء الدراسات السوقية ودراسات الجدوى، وإتاحتها للباحثين والمبتكرين.

- التواصل من جميع المبادرات التي تقوم بها الأجهزة الحكومية أو الأفراد أو الشركات أو منظمات المجتمع المدني ذات الصلة بأهداف الصندوق، والعمل على تشجيع مثل تلك المبادرات.

- مساعدة الباحثين والمبتكرين على حماية حقوقهم المتعلقة بالملكية الفكرية.

- العمل على إيجاد فرص للشراكة بين الباحثين والمبتكرين والجهات التمويلية لتنفيذ المشروعات القائمة على تنفيذ أفكارهم البحثية أو الابتكارية.

- تأسيس شركات بشكل منفر أو بالاشتراك مع الغير من أشخاص القانون العام أو الخاص أو المساهمة في أي من الشركات القائمة التي تزاول نشاطًا يتعلق بالأنشطة والمجالات التي تحقق مصالح الصندوق وتتصل بأغراضه، وذك في حدود ما تسمح به القوانين واللوائح النافذة.