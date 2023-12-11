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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

تعليم

تجربة فريدة تعلن عنها جامعة الملك سلمان الدولية.. تفاصيل

جامعة الملك سلمان
جامعة الملك سلمان

اعلنت جامعة الملك سلمان الدولية الحصول على فرصة الحصول على تجربة جامعية غير تقليدية تجمع بين الطبيعة المختلفة والتعليم المتطور والتكنولوجيا الحديثة.

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واوضح انه قد تم اختيار المواقع الفريدة لفروع الجامعة الذكية بمدن شرم الشيخ ورأس سدر والطور لتواكب احتياجات الطلاب من حيث فرص التعليم والتدريب والمشاركة في الأنشطة المختلفة. حيث يتمكن طلاب جميع الكليات مثل "السياحة والضيافة" و"الألسن واللغات التطبيقية" من الاستفادة من الطبيعة السياحية لمدينة شرم الشيخ.

كما سيتمكن طلاب كلية الزراعات الصحراوية والعلوم الأساسية من الاستفادة من الطبيعة الجغرافية لمدينة رأس سدر، وسيتمكن ايضاً طلاب القطاع الطبي من الاستفادة من المرافق الطبية التعليمية والمستشفيات بمدينة الطور.

واشارت الى أنه سيتمكن الطلاب من الحصول على تجربة جامعية متكاملة من خلال المشاركة في العديد من الأنشطة الرياضية والترفيهية والثقافية.

يمكن التعرف علي المزيد عبر هذا الرابط
 

https://ksiu.edu.eg/ar/ 

 

مصاريف جامعة الملك سلمان الأهلية 2023

جامعة الملك سلمان الأهلية 16 كلية موزعة على الأفرع الثلاثة كالتالي: 

-فرع الطور به 7 كليات 

لطلاب الثانوية العامة 2023.. كلية الهندسة بمصروفات 69 الف جنيه، وكلية هندسة وعلوم الحاسب بـ 69 الف جنيه. 

لطلاب الثانوية العامة 2023.. كلية الصناعات التكنولوجية بـ 39 الف جنيه. 

لطلاب الثانوية العامة 2023.. كلية العلوم بـ 39 الف جنيه.

لطلاب الثانوية العامة 2023.. كلية طب الأسنان بـ 106.700 الف جنيه. 

لطلاب الثانوية العامة 2023.. كلية الطب بـ 115.500 الف جنيه.

لطلاب الثانوية العامة 2023.. كلية الصيدلة بـ 93.500 الف جنيه. 

لطلاب الثانوية العامة 2023.. كلية التمريض بـ 31,000 جنيه.

-فيما يضم فرع رأس سدر4 كليات هم 

لطلاب الثانوية العامة 2023.. كلية علوم مجتمعية 43 بـ الف جنيه، وعلوم إدارية بـ 48 الف حنيه. 

لطلاب الثانوية العامة 2023.. كلية زراعة الصحراء بـ 43 الف جنيه. 

لطلاب الثانوية العامة 2023.. كلية الطب البيطري بـ 66 الف جنيه.

لطلاب الثانوية العامة 2023.. كلية الصيدلة بـ 66 الف جنيه.

-ويضم فرع شرم الشيخ 5 كليات هم 

فرع شرم الشيخ كلية الألسن بـ 73 الف جنيه.

لطلاب الثانوية العامة 2023.. كلية السياحة والضيافة بـ 40 الف جنيه.

لطلاب الثانوية العامة 2023.. كلية العمارة ب 69 الف جنيه.

لطلاب الثانوية العامة 2023.. كلية الإنتاج الإعلامي بـ 49 الف جنيه. 

لطلاب الثانوية العامة 2023.. كلية الفنون والتصميم بـ 49 الف جنيه.


 

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