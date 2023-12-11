الاحتلال يعيد محاصرة واستهداف 3 مستشفيات.. ويقصف خانيونس

أوردت إذاعة صوت فلسطين نقلا عن مصادر صحفية بقيام قناصة الاحتلال باعتلاء الطابق الثالث من المستشفى الإندونيسي، في استمرار من الاحتلال بعد أكثر من شهرين من حرب الإبادة على استهداف المستشفيات وتدمير البنى التحتية المحيطة بها فضلا عن تهريبها.

وذكرت إذاعة صوت فلسطين أن قوات الاحتلال تحاصر أيضا مستشفيي العودة وكمال عدوان في قطاع غزة.

وذكرت الصحة في غزة ان الاحتلال يحاصر ويستهدف مستشفى كمال عدوان شمال غزة، ويعرض حياة المتواجدين فيه للموت.

يأتي ذلك فيما شن طيران الاحتلال غارات على منطقة معن وبلدة بني سهيلا شرق خانيونس.