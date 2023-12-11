نشأت الديهي: 30 مليون مواطن شاركوا في الانتخابات الرئاسية حتى الآن

قال الإعلامي نشأت الديهي، إن الأرقام التي خرجت من الهيئة الوطنية للانتخابات مبشرة بشكل غير مسبوق، وتنص الأرقام على أن الشعب المصري مثلما صرح رئيس الهيئة الوطنية للانتخابات أن هناك إقبالا كثيفا وغير مسبوق على لجان الانتخابات.

حديث عن الانتخابات الرئاسية

وأضاف "الديهي"، خلال تقديمه برنامج "بالورقة والقلم" المذاع عبر قناة "تن"، أنه يوجد حضور غير مسبوق على لجان الاقتراع فاق كل التوقعات، موضحا أنه لم يكن يتوقع أحد أن تكون الأرقام بهذا الحشد، والأرقام غير مسبوقة في أي انتخابات سابقة.

وتابع نشأت الديهي، أن الشعب المصري قام بعمل معجز وفق كل المعايير وضرب توقعات المتوقعين، إذ ان ما قدمه الشعب المصري على مدار يومين فاق التصورات، ووصلت نسبة التصويت تجاوزت الـ 45% صباح اليوم.

واستكمل، أن 45% أي حوالي أكثر من 30 مليون ناخب حتى الآن صباحا، وغدا صباحا سيتم تحديث الأرقام، "أنا توقعت مع أحد الخبراء أن تصل النسبة لـ 65 أو 70%، وكان يرون أن هتكون أكبر، بس مش عاوزين نقل عن 60%".