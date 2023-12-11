برلماني: إقبال المواطنين على الانتخابات الرئاسية لم أر مثله في حياتي

قال النائب فرج فتحي، عضو مجلس الشيوخ، إنه يجب تقديم الشكر والفخر لشعب مصر العظيم، الشعب الذي التفت عن جميع ما يعوقه الآن في الحياة الاقتصادية، والتفت عن سعر الدولار والسكر وما إلى ذلك وارتفاع الأسعار ووقف صامدا لدعم الدولة المصرية في الانتخابات الرئاسية.

حديث حول الانتخابات الرئاسية

أضاف "فتحي"، خلال تصريحات تلفزيونية في تغطية خاصة لقناة تن لـ انتخابات الرئاسة 2024، أن تلاحم الشعب المصري بكافة فئاته في الانتخابات الرئاسية، ولديه مقاطع فيديو تثبت المظاهرات الحاشدة في الريف المصري والتي تدلي بأصواتها في مجموعات غير مسبوقة، "لم أر في حياتي ولم يسبق لمصر أن تشارك في انتخابات رئاسية مثل انتخابات 2024".

وتابع: "اللي حصل ده شيء غريب ولكن له أساس، الأساس أن الشعب المصري حس بالخطر، وطول عمر الشعب المصري عنده وطنية ويقف خلف القيادة السياسية لما يستشعر أن هناك خطر جاي عليه وعلى الدولة المصرية".

واستكمل أن ما حدث في الأيام الأخيرة، وموقف الرئيس السيسي الحاسم تجاه قطاع غزة، جعل هناك حشد والتحام الشعب على الأرض، ونواب المجلس وجد أن الأمور بسيطة وسهلة بالنسبة للشعب المصري.