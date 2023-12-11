أكسيوس: إسرائيل أعربت لـ قطر عن استعدادها لمناقشة صفقة جديدة بشأن الأسرى

أفاد موقع أكسيوس الأمريكي، اليوم الإثنين، بأن إسرائيل أعربت لـ قطر عن استعدادها لمناقشة اتفاق جديد بشأن الأسرى.

وحسب “أكسيوس”، فإن "إسرائيل مستعدة لمناقشة اتفاق جديد على عكس موقفها السابق الذي طالب بالإفراج عن جميع الرهائن الإناث قبل مناقشة أي صفقات أخرى”.

وكانت القناة الـ12 الإسرائيلية، أفادت اليوم الإثنين، نقلا عن مصدر رسمي، بأن إسرائيل مستعدة للاستماع إلى مقترحات الوسطاء بشأن صفقة تبادل جديدة.

وأكدت القناة الإسرائيلية، أن “هناك تحركات جديدة لإبرام صفقة تبادل أسرى”.

بدورها، ذكرت القناة الـ13 الإسرائيلية، نقلا عن مصدر إسرائيلي، أن الظروف نضجت للعودة إلى توافقات بشأن صفقة تبادل أسرى جديدة مع حركة حماس.

وفي وقت سابق من اليوم، قالت حركة المقاومة الفلسطينية “حماس”، إنه لن يكون هناك تفاوض على هدن أو صفقات مع إسرائيل قبل وقف النار على غزة، وفق ما ذكرت شبكة “العربية”.