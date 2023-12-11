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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

أخبار العالم

مسئول بريطاني يخرج عن صمته: ما يحدث في غزة كارثي

غارات الاحتلال على
غارات الاحتلال على غزة

 

قال نائب رئيس الوزراء البريطاني أوليفر دودن إنه يجب أن يكون هناك وقف إنساني فوري لإطلاق النار
في غزة بعدما وصلت الأمور إلى الحد الذي وصلت إليه.

ووفق ما ذكرت وسائل إعلام، فقد اعتبر دودن  القصف المستمر على غزة أمر غير مقبول على الإطلاق .

ولأول مرة يكون مثل هذا التصريح من الحكومة البريطانية أو مسئول فيها، اعتبر دودن أن ما نشهده في غزة يعد كارثة إنسانية غير مسبوقة.

يأتي ذلك فيما اعتبر مسئول السياسة الخارجية في الاتحاد الأوروبي جوزيب بوريل أن الدمار  في غزة يفوق الدمار الذي حل بألمانيا في الحرب العالمية الثانية.

 

نائب رئيس الوزراء البريطاني أوليفر دودن غزة

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