بيان عاجل من الجهاد الإسلامي بشأن التفاوض مع إسرائيل

قال عضو المكتب السياسي لحركة الجهاد الإسلامي، علي أبو شاهين، اليوم الإثنين، إنه لا يوجد أي مفاوضات الآن بشأن هدن إنسانية، مشيرا إلي أن موقف المقاومة واضح برفض أي مفاوضات تحت ضغط النار.

وحسب قناة “الميادين”، قال أبو شاهين، إن “التفاوض وطرح هدن إنسانية مقابل إطلاق سراح أسرى غير وارد”.

وأضاف: “موقفنا الموحد لدى كل فصائل المقاومة الفلسطينية هو أن الأولوية هي لوقف العدوان ووقف ذبـ ح الشعب الفلسطيني”.

ولفت أبو شاهين، إلى أن “المقاومة كيّفت نفسها مع السيناريوهات الجديدة من المواجهة، وعنصر الصدمة من جانب الاحتلال فقد تأثيره”.

وقال: “المقاومة لا يمكن أن تصمت في غزة وسيفشل العدو في تحقيق أهدافه”.

وأضاف أبو شاهين: “ندرك صعوبة المعركة وهذا العدوان لكن هذا النصر سيتحقق وإن كانت فاتورته كبيرة”.