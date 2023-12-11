عاجل
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

أخبار العالم

بيان عاجل من الجهاد الإسلامي بشأن التفاوض مع إسرائيل

حركة الجهاد الإسلامي
حركة الجهاد الإسلامي

قال عضو المكتب السياسي لحركة الجهاد الإسلامي، علي أبو شاهين، اليوم الإثنين، إنه لا يوجد أي مفاوضات الآن بشأن هدن إنسانية، مشيرا إلي أن موقف المقاومة واضح برفض أي مفاوضات تحت ضغط النار.

وحسب قناة “الميادين”، قال أبو شاهين، إن “التفاوض وطرح هدن إنسانية مقابل إطلاق سراح أسرى غير وارد”.

وأضاف: “موقفنا الموحد لدى كل فصائل المقاومة الفلسطينية هو أن الأولوية هي لوقف العدوان ووقف ذبـ ح الشعب الفلسطيني”.

ولفت أبو شاهين، إلى أن “المقاومة كيّفت نفسها مع السيناريوهات الجديدة من المواجهة، وعنصر الصدمة من جانب الاحتلال فقد تأثيره”.

تصريحات عاجلة من الخارجية الأمريكية بشأن استخدام إسرائيل الفسفور الأبيض في غزة

جانتس: إسرائيل ستسيطر على الأراضي في غزة لفترة طويلة

وقال: “المقاومة لا يمكن أن تصمت في غزة وسيفشل العدو في تحقيق أهدافه”.

وأضاف أبو شاهين: “ندرك صعوبة المعركة وهذا العدوان لكن هذا النصر سيتحقق وإن كانت فاتورته كبيرة”.

حركة الجهاد الإسلامي هدن إنسانية إسرائيل المقاومة الفلسطينية

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

على مساحة 150 ألف متر.. شركة يابانية عملاقة تبني أكبر مصنع بالعالم في مصر

بشرط.. بيان عاجل من حماس بشأن التفاوض مع إسرائيل

مفاجأة مدوية عن عودة مصطفي فتحي إلى الزمالك في يناير.. تفاصيل

30 مارس.. قرار حكومي عاجل بشأن البصل

طلب عاجل ومفاجئ من فيوتشر للموافقة على رحيل عمر كمال عبدالواحد للأهلي

أمام لجنة الانتخابات| مرتضى منصور: راجع الزمالك تاني.. أنا مكتسح 5 دورات

خداع.. حماس تكذب التصريحات الإسرائيلية حول استسلام عناصرها

الحكومة توافق رسميا على رفع الحد الأدنى للأجور |اعرف هتزيد كام

موضوعات متعلقة

سرايا القدس تعلن تفجير منزل داخله عدد كبير من جنود الاحتلال

جيش الاحتلال: نعمل على الوصول إلى قادة حماس من خلال أجهزتنا الاستخبارية

وزير الدفاع الإسرائيلي: منفتحون للتوصل لاتفاق مع حزب الله

تصريحات عاجلة من الخارجية الأمريكية بشأن استخدام إسرائيل الفسفور الأبيض في غزة

عملية مشتركة.. مجاهدو القسام وسرايا القدس يوقعون عددا كبيرا من جنود الاحتلال

جانتس: إسرائيل ستسيطر على الأراضي في غزة لفترة طويلة

وزير الخارجية الإيراني لنظيره الروسي: الفيتو الأمريكي يسمح باستمرار إبادة سكان غزة

الأمم المتحدة تندد بالهجوم على قافلة الصليب الأحمر جنوب الخرطوم

ترشيحاتنا

شخص يرشق الرئيس الأرجنتيني بزجاجة خلال حفل تنصيبه.. والقضاء يتحرك

الانتخابات الرئاسية 2024.. كبار السن وذوو الهمم يكسرون الحواجز

أول تعليق لوزير الشباب والرياضة على فوز الأهلي بالأفضل في إفريقيا

جيش الاحتلال الإسرائيلي يعلن مقتل جندي متأثرا بجروح أصيب بها في غزة

لو كلناها بالملح هو رئيسنا..رسالة قوية من أم شهيد للرئيس عبد الفتاح السيسي..فيديو

رسميا.. إسرائيل تسمح بفتح معبرين آخرين لدخول المساعدات من مصر إلى غزة


ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

كاجوال جريء.. سارة سلامة تثير الجدل بملابسها| شاهد

آسر ياسين يشارك الجمهور الاحتفال بالعرس الديمقراطى

مين ميحبش فاطمة.. حبيبة رئيس الأرجنتين الجديد.. فيديو وصور

بالأسود الجريء.. مي سليم تستعرض رشاقتها | شاهد

فيديو

كيف رد اتحاد الكرة تجاه مذكرة الأهلي بشأن أزمة الشحات والشيبي/فيديوجراف

تشبه مثلث برمودا .. مدينة نائية في أمريكا يختفى فيها آلاف الأشخاص والسبب غامض

من حبها في الوطن .. لبلبلة تصوت مرتين في انتخابات الرئاسة وهذه العقوبة في انتظارها

نادر أبو الليف يشارك فى العرس الديمقراطي بمدرسة عابدين الثانوية

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

خالد الشناوي

خالد الشناوي يكتب: أغاني المهرجانات لطمة على جبين الفن

عصام الدين جاد

عصام الدين جاد يكتب: "قناع" الكيان الصهيوني

كريم خالد عبد العزيز

كريم خالد عبد العزيز يكتب: هل تظن نفسك فاشلا؟

كريمة أبو العينين

كريمة أبو العينين تكتب: تعبنا يامه !!!

إلهام أبو الفتح

إلهام أبو الفتح تكتب: اليوم.. الشعب يكتب تاريخا جديدا

نهى زكريا

نهى زكريا تكتب: ادّاين وازرع.. ولا تِدّاين وتبلع

نجاة عبد الرحمن

نجاة عبد الرحمن تكتب: الصراع العربي الاسرائيلي وقناة بنما

الدكتور محمد زكي عيد

محمد زكي عيد يكتب: فوائد الألبان العضوية

اﻟﻤﺰﻳﺪ