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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

أخبار العالم

جانتس: إسرائيل ستسيطر على الأراضي في غزة لفترة طويلة

بيني جانتس
بيني جانتس

قال الوزير في مجلس الحرب الإسرائيلي، بيني جانتس، اليوم الإثنين، إن إسرائيل ستسيطر على الأراضي في قطاع غزة لفترة طويلة من الزمن، وستعمل عسكريًا أينما يرفع عضو حماس رأسه أو سلاحه.

 وحسب وسائل إعلام عبرية، قال جانتس: "في هذه المرحلة فقدت قيادة حماس السيطرة على جزء كبير من الاراضي… مقاتلو حماس يستسلمون أو يُقتلون. نحن نقوم بتفكيك الجهاز العسكري بشكل كامل بحيث لا يمكن إعادة تجميعه مرة أخرى”.

وأضاف: "من المهم التأكيد على أننا سنسيطر على الأراضي في قطاع غزة لفترة طويلة من الزمن، وسنعمل عسكريًا أينما يرفع عضو حماس رأسه أو سلاحه”.

وفي وقت سابق من اليوم، أفادت القناة الـ12 الإسرائيلية، نقلا عن مصدر رسمي، بأن إسرائيل مستعدة للاستماع إلى مقترحات الوسطاء بشأن صفقة تبادل جديدة.

وأكدت القناة الإسرائيلية، أن “هناك تحركات جديدة لإبرام صفقة تبادل أسرى”.

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ومنذ قليل، ذكرت القناة الـ13 الإسرائيلية، نقلا عن مصدر إسرائيلي، أن الظروف نضجت للعودة إلى توافقات بشأن صفقة تبادل أسرى جديدة مع حركة حماس.

بيني جانتس إسرائيل مجلس الحرب الإسرائيلي حماس

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