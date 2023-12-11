الأمم المتحدة تندد بالهجوم على قافلة الصليب الأحمر جنوب الخرطوم

أصدرت الأمم المتحدة، بيانا اليوم الاثنين، بشأن الهجوم على قافلة الصليب الأحمر جنوب العاصمة السودانية الخرطوم.

وندد مكتب الأمم المتحدة لتنسيق الشؤون الإنسانية في السودان "أوتشا" في بيانه اليوم، بالهجوم الذي تعرضت له قافلة تتبع للجنة الدولية للصليب الأحمر جنوبي الخرطوم، وحث طرفي النزاع على ضمان سلامة العاملين في الحقل الإنساني، بحسب ما أوردته صحيفة "سودان تريبيون".

وكان الجيش السوداني، اعترف أمس الأحد، بأن دفاعاته في منطقة الشجرة العسكرية أطلقت النار على قافلة للصليب الأحمر كانت في طريقها لإجلاء مدنيين بينهم أجانب من كنيسة القديسة مريم بضاحية الشجرة، واتهم اللجنة بعدم التقيد بالإجراءات التي تم الاتفاق عليها لتنفيذ العملية.

وأعربت منسقة الشؤون الإنسانية في السودان كليمنتين نكويتا سلامي عن قلقها العميق وصدمتها إزاء الهجوم على قافلة اللجنة الدولية للصليب الأحمر في الخرطوم.