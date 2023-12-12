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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

رياضة

ناقد رياضي: الأهلي استُقبل بحفاوة في السعودية.. وكان هناك ترقب لجوائز الكاف

بعثة الأهلي
بعثة الأهلي

أكد محمود شوقي الناقد الرياضي، أن بعثة النادي الأهلي، لاقت ترحيبا شديدا وشهدت حضورا جماهيريا غفيرا في استقبالها، فور الوصول إلى المملكة العربية السعودية.

وتابع شوقي مع الإعلامي أمير هشام مقدم برنامج "+90" على قناة النهار: "الجماهير حرصت على دعم السويسري مارسيل كولر المدير الفني، بشكل شخصي ومطالبته بتحقيق نتائج مميزة".

وأضاف محمود شوقي: "الأهلي سيخوض مرانه الأول في جدة في السادسة مساء الثلاثاء، والجماهير المنافسة لنادي اتحاد جدة حرصت على دعم الفريق منذ وصوله، وسيكون هناك حضور جماهيري كبير للفريق في المباراة الأولى، حيث تم بيع 20 ألف تذكرة لجماهير الفريق بملعب الجوهرة المشعة".

واستطرد: "فور وصول البعثة إلى فندق الإقامة، توجه الجميع إلى غرفة ثم تجمعوا للعشاء وجاء تزامنًا مع إعلان جوائز الكاف، وكان هناك ترقب للجوائز".

وقال محمود شوقي: "كان هناك توقع بفوز الأهلي بجائزة أفضل نادي ولكن كان هناك تشوق لباقي الجوائز، وكان هناك احتفاء بكل من بيرسي تاو ومحمود كهربا بعد فوزهما بالجوائز".

واختتم: "محمد الشناوي لم يتوقف أمام خسارة جائزة أفضل حارس أمام ياسين بونو حارس مرمى الهلال السعودي، وكولر استغل حالة الفرحة للاعبين من أجل التأكيد على الكل بالرغبة في تحقيق نتائج إيجابية في كأس العالم للأندية".

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