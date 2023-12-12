هل حدثت أزمة بين شيكابالا وثلاثي الزمالك بعد عودتهم.. سيف زاهر يوضح

كشف الإعلامي سيف زاهر، حقيقة حدوث مشكلة بين محمود عبد الرازق “شيكابالا ” قائد للفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك مع الثلاثي أحمد فتوح ومحمد صبحي ومصطفى الزناري بعد عودتهم للتدريبات الجماعية .

وقال سيف زاهر في تصريحات تليفزيونية ببرنامج ملعب أون تايم: ثلاثي الزمالك فتوح وصبحي والزناري نزلوا التمرين، لكن مفيش حاجه حصلت نزلوا التدريب لكن لن يخوضوا مباريات الا لما الامور تخلص”.

وتابع: لا صحة لحدوث أزمه مع شيكابالا، هم لم يشاركوا في التقسيمة من الأساس، ولن يخوضوا المباريات، بل سيكونوا بالتدريبات الجماعية فقط بسبب قوانين الفيفا التي تمنع حرمانهم من المشاركة في المران الجماعي”.

وأدى لاعبو الفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك الذين شاركوا في مباراة ساجرادا الأنجولي الأخيرة في بطولة كأس الكونفدرالية، تدريبات استشفائية وتأهيلية خلال مران امس الإثنين الذي أقيم على ملعب النادي، استعداداً للقاء المصري البورسعيدي المقبل في مسابقة الدوري المصري.

وفضل الجهاز الفني للفريق بقيادة معتمد جمال اكتفاء المجموعة الأساسية بخوض تدريبات استشفائية فقط دون المشاركة في الفقرة الفنية خوفاً من تعرضهم للإجهاد قبل مباراة المصري المقبلة.

ويستعد الفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك لمواجهة فريق المصري البورسعيدي، المقرر لها يوم الخميس المقبل باستاد برج العرب، في الجولة التاسعة لمسابقة الدوري المصري الممتاز.