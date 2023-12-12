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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

أخبار العالم

إعلام فلسطيني: دوي انفجارين قويين في محيط مخيم جنين بالضفة الغربية

قطاع غزة
قطاع غزة

اقتحمت قوات الاحتلال الإسرائيلي، فجر الثلاثاء مدينة جنين ومخيمها، وسمع دوي انفجارين وفقا لوسائل إعلامية فلسطينية.

وأفادت وسائل الإعلام، بأن آليات عسكرية لقوات الاحتلال الإسرائيلي اقتحمت المدينة وفرضت طوقا على مخيمها والمستشفى الحكومي بالمنطقة.

وشرعت جرافات قوات الاحتلال بتجريف شوارع في محيط مخيم جنين وتخريب بنى تحتية، وفقا للوسائل الإعلامية.

وحاصرت قوات الاحتلال كافة مستشفيات المدينة ومحيط مخيمها ، وانتشرت بكثافة في مختلف الشوارع في الوقت الذي سُمع دوي انفجارين قويين في محيط مخيم جنين.
وفي سياق منفصل، اقتحمت قوات الاحتلال الاثنين، مقر الجمعية الإسلامية ومدرسة الأقصى في بلدة بيت أولا شمال الخليل في الضفة الغربية.

وصادرت أجهزة الكمبيوتر ومعدات من داخل مقر الجمعية، إلى جانب عدد من مركبات الفلسطينيين، قبل أن تعمل على اقتحام عدد من المنازل وتفتيشها.

وألقت منشورات في بلدة بيت أولا، زعمت فيها أنها صادرت أموالا تعود لحركة المقاومة الإسلامية (حماس)، مع مبلغ 400 شيكل (76 دينارا أردنيا).

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