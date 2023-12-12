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إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

تكنولوجيا

موبايل رائع من سامسونج في فئة الـ 3000 جنيه

موبايل رائع من سامسونج
موبايل رائع من سامسونج في فئة ال 3000 جنيه

يعد هاتف سامسونج  Samsung Galaxy A03 Core هو النسخة الأصغر من الـ Samsung Galaxy A03s مع مواصفات اقتصادية جدا فالشاشة تأتي بشكل النوتش بدقة HD+ مع تصميم اقتصادي مميز وبطارية كبيرة.

 

مواصفات هاتف سامسونج Samsung Galaxy A03 Core 

 

• الشاشة تأتي بشكل النوتش في منتصف الشاشة من الأعلى وتأتي من نوع PLS TFT بمساحة 6.5 إنش بجودة الـ HD+ بدقة 720×1600 بكسل بمعدل كثافة بكسلات 270 بكسل لكل إنش مع دعم الهاتف لأبعاد العرض الجديدة بنسبة 20:9 .

• يتوفر الهاتف Samsung Galaxy A03 Core   بذاكرة صلبة بسعة 32 جيجا بايت من نوع eMMC 5.1 مع ذاكرة عشوائية بسعة 2 جيجا بايت .

• كما يدعم الهاتف Samsung Galaxy A03 Core   إمكانية زيادة المساحة التخزينية عن طريق كارت ميموري ويتم وضعه في منفذ منفصل .

موبايل رائع من سامسونج في فئة ال 3000 جنيه

• أما عن الأداء فالهاتف Samsung Galaxy A03 Core  يأتي بمعالج من شركة ميديا تيك من نوع Unisoc SC9863A بتكنولوجيا الـ 28 نانو مع معالج رسومي من نوع IMG8322 فالمعالج هو نفسه الموجود في الـ Infinix Smart 6 .

• الكاميرا الأمامية تأتي بدقة 5 ميجا بكسل فتحة عدسة F/2.2 .

• الكاميرا الخلفية تأتي بكاميرا بدقة 8 ميجا بكسل بفتحة عدسة F/2.0 بالإضافة إلى فلاش أحادي من نوع ليد فلاش .

• يدعم الهاتف تصوير الفيديوهات بجودة الـ FHD بدقة 1080 بكسل بمعدل التقاط 30 إطار في الثانية الواحدة كما يدعم التصوير بجودة الـ HD بدقة 720 بكسل بمعدل التقاط 30 إطار في الثانية الواحدة .

• البطارية تأتي بسعة 5000 مللي أمبير .

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