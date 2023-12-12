بينهم أبو الغيط ونبيلة مكرم.. قادة ووزراء سابقون يشاركون في الانتخابات الرئاسية| صور

شهد اليوم الثالث والأخير من الانتخابات الرئاسية حضورًا مميزًا من قبل عدد من الوزراء السابقين الذين قرروا المشاركة في العملية الديمقراطية عبر الإدلاء بأصواتهم، وقد أضفى تواجدهم البارز صفة إضافية من الأهمية والتأثير على هذا الحدث الوطني.

يُعَد حضور الوزراء السابقين في صفوف الناخبين تأكيدًا على رغبتهم في المساهمة الفعالة في تحديد مستقبل البلاد، ومن بينهم الوزراء السابقين الذين شاركوا في الانتخابات، وقادة وشخصيات سياسية بارزة في مصر.

وزير الاستثمار السابق أشرف سلمان

وزير الاستثمار السابق يدلى بصوته في الانتخابات الرئاسية زايد

أدلى وزير الاستثمار السابق أشرف سلمان بصوته داخل احدى لجان مدينة الشيخ زايد، في ثالث أيام الانتخابات الرئاسية.

منير فخري وزير السياحة السابق

وزير السياحة السابق يدلي بصوته في الانتخابات الرئاسية

أدلى منير فخري وزير السياحة السابق بصوته في الإنتخابات الرئاسية 2024 بلجنة كلية الفنون الجميلة في الزمالك.

شهدت لجنة كلية الفنون الجميلة توافدا كثيفا من الناخبين في الساعات الأولى من اليوم الأخير، للمشاركة في الانتخابات والإدلاء بأصواتهم في الانتخابات الرئاسية للعام 2024، وتصدر السيدات المشهد أمام اللجنة للمشاركة والأدلاء بأصواتهم واختيار المرشح الرئاسي.

نبيلة مكرم وزيرة الهجرة الأسبق

نبيلة مكرم.. وزيرة الهجرة السابقة تدلي بصوتها في انتخابات الرئاسة

أدلت السفيرة نبيلة مكرم وزيرة الهجرة الأسبق وعضوٍ حملة المرشح الرئاسي السيد عبد الفتاح السيسي، بصوتها في مدرسة فاطمة عناني بالتجمع الخامس.

أحمد أبو الغيط الأمين العام لجامعة الدول العربية

الأمين العام للجامعة العربية يدلي بصوته في الانتخابات الرئاسية

حرص أحمد أبو الغيط الأمين العام لجامعة الدول العربية، على الإدلاء بصوته الانتخابى في مقر لجنته لمدرسة رشيد الابتدائية بمصر الجديدة ، وذلك خلال ثالث ايام الانتخابات الرئاسية .

وقال أحمد أبو الغيط الأمين العام لجامعة الدول العربية فى تصريحات لصدى البلد :" هذه الانتخابات فى غاية الأهمية لمصر والمنطقة العربية ، وهذا الزخم رسالة للمجتمع الدولى على استقرار مصر ".

وتُجرى انتخابات الرئاسة 2024، داخل مصر وفقا للجدول الزمني المقرر من الهيئة الوطنية للانتخابات أيام 10 و11 و12 ديسمبر الجاري، على أن يبدأ التصويت من التاسعة صباحا وحتى التاسعة مساء، وحددت الهيئة يوم 13 ديسمبر لانتهاء عملية الفرز وإرسال المحاضر للجان العامة، وإعلان النتيجة يوم 18 ديسمبر.

قائمة المرشحين

وتضم قائمة المرشحين فى انتخابات الرئاسة2024 وفقا لما اعنلته الهيئة الوطنية للانتخابات كلا من: المرشح الرئاسي عبد الفتاح السيسى رمز النجمة، والمرشح الرئاسى فريد زهران رئيس الحزب المصرى الديمقراطى رمز الشمس، والمرشح الرئاسى عبد السند يمامة رئيس حزب الوفد رمز النخلة، والمرشح الرئاسى حازم عمر رمز السلم.

واعدت الهيئة الوطنية للانتخابات كافة الإجراءات الخاصة بانتخابات الرئاسة 2024 داخل البلاد، في لجان الاقتراع الفرعية التي يدلي أمامها المواطنون بأصواتهم وعددها 11 ألفا و631 لجنة بداخل 9376 مركزا انتخابيًا بين مدارس ومراكز شباب ووحدات صحية.

وشملت تجهيزات المراكز الانتخابية عددا كافيا من الصناديق الزجاجية المخصصة للاقتراع بداخل كل مركز، والأماكن المزودة بالستائر والتي يدلي بداخلها الناخب بصوته بما يحقق سرية الاقتراع، وأجهزة القارىء الإلكتروني التي يتم من خلالها الاستعلام عن قيد الناخب في قاعدة بيانات الناخبين من واقع الرقم القومي لتمكينه من الإدلاء بصوته، بالاضافة الى التجهيزات التقنية اللازمة لنقل وقائع سير العملية الانتخابية عن بُعد إلى غرفة عمليات الهيئة الوطنية للانتخابات بالقاهرة، عبر بث تلفزيوني مباشر.