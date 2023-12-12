قوات الدفاع الشعبي والعسكري تنظم ندوات بجامعات كفر الشيخ وبنى سويف وحلوان

نظمت قيادة قوات الدفاع الشعبي والعسكري عدداً من الندوات التثقيفية بجامعات كفر الشيخ وبنى سويف وحلوان بحضور قائد قوات الدفاع الشعبى والعسكرى ورؤساء تلك الجامعات.

قوات الدفاع الشعبي والعسكري

تضمنت ندوات قوات الدفاع الشعبي والعسكري تنفيذ عدداً من الأنشطة الثقافية واللقاءات التوعوية وإلقاء الضوء على الدور الذى تقوم به الدولة فى مختلف القطاعات ، بالإضافة إلى تقديم مجموعة من العروض والأعمال الفنية لطلبة الجامعات التى عكست روح الولاء والإنتماء ومستوى الوعى لديهم بحجم الجهود المبذولة من الدولة لتحقيق التنمية الشاملة بشتى ربوع الوطن .

قائد قوات الدفاع الشعبي والعسكري

وألقى قائد قوات الدفاع الشعبي والعسكري خلال الندوات كلمة أشار خلالها إلى التحديات والأزمات التى تواجه حاضر ومستقبل الشباب وماتقوم به أجهزة الدولة وعلى رأسها القوات المسلحة من جهود لمجابهة تلك التحديات ورفع الأعباء عن كاهل المواطنين.

وإختتمت ندوات قوات الدفاع الشعبي والعسكري بتكريم عدد من أسر الشهداء وذوى الهمم وعزف السلام الوطنى لجمهورية مصر العربية .

يأتي ذلك فى إطار حرص القوات المسلحة على نشر الوعى الثقافى والوطنى لدى طلبة الجامعات.

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